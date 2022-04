Veliki ljubljenec Bernabeua po desetih letih zapušča špansko prestolnico?

Po poročanju uglednih španskih in angleških medijev bodo na Santiago Bernabeuu Luki Modriću ponudili podaljšanje obstoječe pogodbe za naslednjo sezono z manjšimi prihodki. "Modrić je že nekaj zadnjih sezon 'oče' Realove garderobe. Njegova beseda se brezpogojno posluša in spoštuje. V tej sezoni je denimo pod svoje okrilje vzel mladega Rodryga, ki je v enem od tvitov Modriću čestital 'očetov dan' s priloženo fotografijo, na kateri objema slavnega Hrvata. To veliko pove o spoštovanju, ki ga Realova garderoba goji do izjemnega vezista," je med drugim zapisal novinar španskega Asa, Sergio Santos.

Legendarni nogometaš škotskega velikana Glasgow Rangers, Ally McCoist, je šel še korak dlje pri izrekanju hvalospevov na račun neuničljivega Modrića in med drugim njegovo podajo za znižanje zaostanka na povratnem četrtfinalnem obračunu Lige prvakov proti Chelseaju označil za 'podajo desetletja'. No, vsaka zgodba ima dve medalji in tako tudi Modrićeva, ko gre za Hrvatovo bližnjo klubsko prihodnost. Kot še poroča ugledni madridski športni časnik AS, si Modrić na vsak način želi ostati na kultnem Bernabeuu, toda vprašanje je, ali bo nogometaš svetovnega kova sprejel (občutnejše) znižanje plače.