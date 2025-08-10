Modrićev debi za Rossonere skazila visoka zmaga Chelseaja

Hrvaški maestro Luka Modrić, ki je po odhodu iz Real Madrida poleti s prestopom v Milan poskrbel za evforijo v prestolnici mode, je prvič nastopil v dresu Rossonerov.
Vendar pa občutki italijanskih privržencev niso bili takšni kot bi si želeli. Londončani so tekmo odprli odločno in hitro prevzeli pobudo. Že po osmih minutah igre so si priigrali varno prednost, ko je v polno zadel Joao Pedro, svojo mrežo pa je zatresel Andrei Coubis.
Romunski branilec, ki je prvič zaigral v začetni postavi članske ekipe, je odigral tekmo za pozabo, potem ko je po avtogolu, kot zadnji igralec napravil še prekršek za izključitev. Rossoneri so se znašli v izgubljenem položaju, trener Massimiliano Allegri pa je ob polčasu v igro poslal Modriča.
Nivo igre italijanske zasedbe se je dvignil. Modrić se je trudil povezovati igro in narekovati tempo, a so domači vezisti dobro zapirali prostor ter mu onemogočali značilne prodore ter podaje.
Kljub vsemu pa je Chelsea dosegel še tretji zadetek. Enajstmetrovko, ki jo je priigral Estevao, je natančno izvedel Liam Delap. V 70. minuti so nogometaši Milana vendarle dočakali častni zadetek, ko je levji delež opravil Alexis Saelemaekers in zaposlil Youssoufa Fofanaja, ki je spravil žogo mimo vratarja Roberta Sancheza.
Londončani so v zadnji minuti rednega dela igre še četrtič zatresli mrežo Milana. Andrey Santos je odlično odložil žogo za Delapa, ki je še drugič premagal Mika Maignana. Chelsea je tako dobro formo iz klubskega svetovnega prvenstva, kjer je osvojil naslov, prenesel tudi na pripravljalni del za novo sezono. Pred Milanom je četa Enza Maresce premagala tudi Bayer Leverkusen (2:0), ki ga zdaj vodi Erik ten Hag. Takrat sta v polno zadela Estevao in Pedro - mlada Brazilca, ki obetata.
Modrićev debi se torej ni končal po željah navijačev Rossonerov, a v Milanu verjamejo, da bo 39-letni vezist že v začetku sezone dokazal svojo vrednost in postal ena ključnih figur v boju za lovorike.
