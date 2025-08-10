Modrićev debi za Rossonere skazila visoka zmaga Chelseaja

Nogometaši Chelseaja in Milana so se v Londonu pomerili v pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone. Italijanski navijači so dočakali debi hrvaškega zvezdnika Luke Modrića, ki pa se ni izšel po njihovih željah, saj so Londončani slavili s kar 4:1.

Hrvaški maestro Luka Modrić, ki je po odhodu iz Real Madrida poleti s prestopom v Milan poskrbel za evforijo v prestolnici mode, je prvič nastopil v dresu Rossonerov.

Vendar pa občutki italijanskih privržencev niso bili takšni kot bi si želeli. Londončani so tekmo odprli odločno in hitro prevzeli pobudo. Že po osmih minutah igre so si priigrali varno prednost, ko je v polno zadel Joao Pedro, svojo mrežo pa je zatresel Andrei Coubis.

Andrei Coubis tekme na Stamford Bridgeu ne bo imel v najlepšem spominu. FOTO: Profimedia icon-expand

Romunski branilec, ki je prvič zaigral v začetni postavi članske ekipe, je odigral tekmo za pozabo, potem ko je po avtogolu, kot zadnji igralec napravil še prekršek za izključitev. Rossoneri so se znašli v izgubljenem položaju, trener Massimiliano Allegri pa je ob polčasu v igro poslal Modriča.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nivo igre italijanske zasedbe se je dvignil. Modrić se je trudil povezovati igro in narekovati tempo, a so domači vezisti dobro zapirali prostor ter mu onemogočali značilne prodore ter podaje. Kljub vsemu pa je Chelsea dosegel še tretji zadetek. Enajstmetrovko, ki jo je priigral Estevao, je natančno izvedel Liam Delap. V 70. minuti so nogometaši Milana vendarle dočakali častni zadetek, ko je levji delež opravil Alexis Saelemaekers in zaposlil Youssoufa Fofanaja, ki je spravil žogo mimo vratarja Roberta Sancheza.

Liam Delap FOTO: Profimedia icon-expand