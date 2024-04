Modrićeva bogata zapuščina v Realu, ki bi lahko bila še večja

Luka Modrić zaključuje svojo 12. zaporedno sezono v dresu kraljevega kluba. Na tej točki ni treba izgubljati besed, kaj je še ne 39-letni Zadrčan osvojil v zadnjem desetletju v dresu 14-kratnega evropskega klubskega prvaka. Dovolj je zapisati pet osvojenih lovorik v Ligi prvakov, ki so del sicer bogate zakladnice uspehov, ki jih je legendarni hrvaški reprezentančni kapetan kot član Reala nanizal od leta 2012 do danes.

Španski mediji so tako v minulih dneh podrobno analizirali vse možnosti, ki pridejo v poštev pri definiranju Modrićeve bližnje prihodnosti. Ni skrivnost, da bi nekdanji član zagrebškega Dinama in londonskega Tottenhama sijajno kariero želel zaključiti v dresu galaktikov, s katerimi je do tega trenutka osvojil impozantnih 24 lovorik. Če bo Modrić tudi v naslednji sezoni nosil dres Reala, bo imel priložnost doseči oziroma v mnogih klubskih rubrikah celo preseči do zdaj težko dojemljive mejnike.