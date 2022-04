Modrićeva madridska mojstrovina z drugega zornega kota

Real Madrid je na družbenih omrežij objavil nov posnetek Rodrygovega zadetka, pri katerem je čarobno podal Luka Modrić. A tokrat iz povsem drugega zornega kota, ki le še potrjuje, kakšna mojstrovina je uspela 36-letnemu Hrvatu. Prav Modrić se je s podajami v tej sezoni Lige prvakov pridružil Karimu Benzemaju (sedem golov na zadnjih treh tekmah Lige prvakov) kot glavni protagonist belega baleta. In ne gre pozabiti, da Francoz in Hrvat skupaj štejeta 70 let.

Dobitnik zlate žoge Luka Modrić je na torkovi povratni tekmi s Chelseajem, kjer je Real po podaljšku izgubil z 2:3, a vseeno napredoval zavoljo prednosti s prve tekme (3:1), znova dokazal, kakšen nogometni virtuoz je. Če je pred časom na povratni tekmi s PSG-jem s krasno podajo zaposlil Benzemaja, je tokrat videl, da je rezervist Rodrygo v 80. minuti prehitel Chelseajevo obrambo in mu z zunanjim delom stopala krasno, natančno in mojstrsko podal 'na nogo' za gol madridskega Reala. Gol priključka, gol, ki je Realu zagotovil podaljšek. V tem pa je na sceno stopil še en motor Reala Karim Benzema. Njegov gol z glavo je zadoščal za nov polfinale belega baleta v Ligi prvakov, in sicer še 15. (odkar se je tekmovanje preimenovalo v Ligo prvakov, torej od leta 1992). Vse polfinalne obračune Lige prvakov, pa tudi finale, si boste v Sloveniji lahko ekskluzivno ogledali na VOYO in Kanalu A.