'Modrićmanija' v Milanu: hrvaški kapetan spravil navijače rdeče-črnih v delirij

Glede na številne ponudbe z vseh kontinentov bi se 40-letni Zadrčan lahko izmišljeval, kje bo zaključil svojo bogato športno pot. A Modrić se je, takšen, kakršen je, kot nepopustljivi borec in kljub visoki nogometni starosti odločil sprejeti poseben izziv. Zagristi v kislo jabolko, imenovano AC Milan. Klub njegove mladosti in klub njegovega vzornika, legendarnega Zvonimirja Bobana , ki se je v vlogi glavnega operativca po dolgih letih vrnil v zagrebški Dinamo.

Nekdanji član Tottenhama in Reala je ob druženju z navijači pred klubsko trgovino v rdeče-črnem predelu svetovne prestolnice mode povzročil pravo "Modrićmanijo". Lukov prihod je nedvomno dvignil delnice sedemkratnega evropskega klubskega prvaka, ki bo v prihodnji sezoni z novim starim trenerjem Massimilianom Allegrijem in dodatnimi okrepitvami naskakoval vrnitev na vrh Serie A.

"Tisti, ki me malce bolje poznajo, vedo, da se moja ljubezen do nogometne igre ni zmanjšala niti za en odstotek v primerjavi z začetkom kariere. To je tudi glavni razlog, zakaj sem še prisoten na nogometnih zelenicah," je po druženju z navijači na kasnejši novinarski konferenci uvodoma dejal Luka Modrić in nadaljeval:

"Lahko bi izbral precej lažjo pot, odšel v manj zahtevno ligo, toda to ni značilno za moj značaj. Vedno izberem težjo pot, zato sem se odločil za prihod v Milan. Tukaj so pričakovanja visoka, zahtevajo se lovorike, tekmovalnost pa je kot vselej velika. Gre za veliko tekmovanje in zato sem tukaj."