Modriću nagrada za naj nogometaša, Zidanu za trenerja

Mednarodno združenje za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je razglasilo najboljšega nogometaša, klubskega trenerja in selektorja za leto 2018. Nagrade so šle v roke Luki Modriću, Zinedinu Zidanu in Didierju Deschampsu.

Luka Modrić je v dresu hrvaške reprezentance osvojil srebro na SP. FOTO: Damjan Žibert Luka Modrić je po izboru združenja IFFHS (v izboru sodelujejo strokovnjaki iz 90 držav iz vseh kontinentov) dobil nagrado za najboljšega nogometaša za leto 2018 in tokrat prehitel Lea Messija. Argentinec v dresu Barcelone je osvojil nagrado zadnje tri sezone, tokrat so mu namenili 144 glasov, hrvaški reprezentant jih je dobil 272. Tretji je bil Belgijec Eden Hazard, ki igra za Chelsea (114). Četrti je bil Kevin de Bruyne (36), peti Neymar (18), šele deseti pa Cristiano Ronaldo (5). Modrić je z Realom osvojil naslov prvaka v Ligi prvakov, v dresu hrvaške reprezentance pa je zasedel drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Rusiji (Hrvaška je v finalu izgubila proti Franciji). Modrić je letos že dobil nagrado za najboljšega igralca po izboru Uefe in Fife, je tudi velik favorit za nagrado Zlata žoga (Balon d'Or), nagrado najboljšemu nogometašu na svetu, ki jo podeljuje časnik France Football (lani je nagrado dobil Cristiano Ronaldo). Sedaj že nekdanji trener madridskega Reala Zinedine Zidane je v izboru za trenerja leta premagal Nemca Jürgena Kloppa (Liverpool) in Španca Pepa Guardiolo (Manchester City). Selektor nogometašev Francije Didier Deschamps pa je prehitel Zlatka Dalića (Hrvaška) in Španca Roberta Martineza (Belgija). Vrstni red:

Luka Modrić (272)

Leo Messi (144)

Eden Hazard (114 )

Kevin de Bruyne (36)

Neymar (18)

Paul Pogba (14)

Christian Eriksen (10)

Miralem Pjanić (7), James Rodriguez (7)

Cristiano Ronaldo (5)

Isco Alarcon (3), Jorge Luiz Frello Jorginho (3), Kylian Mbappe (3), Ivan Rakitić (3)

Philippe Coutinho (2)

Toni Kroos (1)

Thiago Alcantara (1)