Modriću zlata žoga, drugouvrščeni Ronaldo bo podelitev izpustil

Čeprav je do podelitve nagrade zlata žoga še nekaj ur, pa so tuji mediji že prepričani, da poznajo zmagovalca. To je Luka Modrić, ki bo očitno prvi razbil dominacijo Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Prav slednji je na glasovanju zabeležil drugo mesto, a ga na podelitev ne bo.

Zadnji, ki ni bil niti Lionel Messi niti Cristiano Ronaldoin je osvojil zlato žogo, je bil brazilski nogometaš Ricardo Kaka leta 2007. V zadnjih desetih letih sta si Messi in Ronaldo razdelila po pet zlatih žog, tokrat pa je napočil čas za novo ime - to je Luka Modrić, ki se letos lahko pohvali z osvojeno Ligo prvakov in naslovom svetovnega podprvaka s hrvaško reprezentanco. Obenem je treba poudariti, da je bil izbran za najkoristnejšega igralca svetovnega prvenstva v Rusiji. Cristiano Ronaldoje po dveh zaporednih lovorikah tokrat moral priznati premoč dolgoletnemu klubskemu soigralcu Modriću. Bojda zaradi užaljenosti ne bo prišel na podelitev. Tudi Ronaldo bi si seveda zaslužil zlato žogo, če vemo, da je bil najboljši strelec Lige prvakov pretekle sezone, poleg tega pa mu je v Ligi prvakov uspelo nekaj, kar do sedaj še ni nikomur: zabil je prav na vseh šestih tekmah skupinskega dela. Tretje mesto je, tako navaja španska Sky Italia, pripadloAntoineju Griezmannu. Ta se lahko pohvali z naslovom svetovnih prvakov in z lovoriko Lige Evropa, poleg tega je bil izbran za najbolj koristnega nogometaša finala LE v Lyonu. Tudi Griezmann se podelitve v Parizu ne bo udeležil. Glasovanje sicer poteka med 180 novinarji s celotnega sveta.