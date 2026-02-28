Prevc drugi po prvi seriji, v finalu še Mogel in Zajc

V avstrijskem Kulmu so na sporedu poleti smučarskih skakalcev. Med 40 nastopajočimi so trije Slovenci: poleg Prevca še Žak Mogel in Timi Zajc. Po prvi seriji je v vodstvu Avstrijec Stephan Embacher, Prevc pa drži drugo mesto. Zajc je na 19. mestu, Mogel pa na 24. Zaradi neustreznega dresa je bil v kvalifikacijah diskvalificiran Anže Lanišek. Prevc je bil najboljši že med poskusno serijo, pristal je pri 238,5 m, kar je bila prva daljava.