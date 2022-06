Šeško: Vsi v ekipi verjamemo, da gremo lahko nasproti višjim ciljem

Slovenija, ki jo je zaradi odsotnosti selektorja Matjaža Keka spet vodil Boštjan Cesar, je v goste sprejela Srbijo, ki je na prvi medsebojni tekmi v tej ligi narodov povsem prevladovala in gladko zmagala s 4:1. Tudi tokrat je ob bučni podpori svojih navijačev hitro stvari postavila na zanjo pravo mesto, v prvem polčasu je povsem prevladovala in neprenehoma povzročala težave slovenski obrambi ter prišla do vodstva z 2:0. Slovenci pa so se na začetku drugega dela vrnili in izid izenačili ter nato z borbeno predstavo prišli do drugega zaporednega remija po 0:0 na Norveškem. "Po prvem polčasu nismo bili zadovoljni, nekaj smo si povedali v slačilnici. V drugem pa smo začeli agresivno in to se nam je obrestovalo. Med polčasoma sem igralcem povedal, kako moramo stati na igrišču, da mora biti Adam Gnezda Čerin višje, tudi Jasmin Kurtić je višje stopil, vse tri menjave na začetku drugega dela pa so tudi osvežile igro. Tudi drugi igralci so svoje oddelali. Prvi gol nas je dvignil, nato še drugi in vse do konca je šlo v našo smer. Fantom sem povedal, da so že proti Norveški visoko postavili letvico in da se pod to ne smemo spustiti. Zaradi vsega tega sem zadovoljen z njimi. S selektorjem Matjažem Kekom sva se slišala, pogovorila, bil je vesel in je čestital za izid," je po remiju v Stožicah dejal Boštjan Cesar.



Z desetimi točkami vodilna v skupini B4 Norveška je z dvema goloma Erlinga Haalanda pred tem doma premagala Švedsko s 3:2. Slovenija je tako junijski del končala s po dvema porazoma in remijema in je še vedno zadnja v skupini B4. "Danes smo imeli to veliko željo, da pokažemo Srbom, kaj zmoremo. Vsi v naši ekipi verjamemo, da lahko gremo na višje cilje. V tekmo smo sicer šli zaspano, ampak ko smo prejeli ta dva gola, nismo nehali verjeti. V drugem polčasu nas je par igralcev dvignilo, s tem je cela ekipa dobila krila in dokazali smo, da se lahko vrnemo," je dodal strelec prvega gola za Slovenijo Benjamin Šeško.