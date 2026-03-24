Nogomet

Mohamed Salah po koncu sezone zapušča Liverpool!

Liverpool, 24. 03. 2026 20.20 pred 28 minutami 2 min branja 0

Lu.M
Mohamed Salah

Iz Liverpoola je odjeknila novica, da bo Mohamed Salah po koncu sezone zapustil Redse. Egipčanu pogodba sicer poteče konec naslednje sezone, a je s čustveno objavo na svojih družbenih profilih sporočil, da ne bo nadaljeval svoje poti v kultnem rdečem dresu. Salah je kljub slabi formi v trenutni sezoni v Liverpoolu pustil neizbrisljiv pečat, ki ga uvršča ob bok največjih na severu Otoka.

"Na žalost je prišel dan, ko vam moram sporočiti, da bom po koncu sezone zapustil Liverpool," je v čustvenem videoposnetku začel Mohamed Salah. "Niti v najlepših sanjah si nisem mogel predstavljati, kako pomemben del mojega življenja bodo postali ti navijači, to mesto in ta klub. Liverpool ni zgolj nogometni klub, je nekaj veliko več od tega. Je strast, zgodovina in duh, ki ga ljudje izven njega ne morejo popolnoma razumeti."

Salah je v Liverpool prišel leta 2017 iz vrst italijanske Rome. Njegov prestop je bil vreden dobrih 40 milijonov evrov, investicija, ki se je Redsom več kot izplačala. Odlični Egipčan se je na severu Otoka za večno vpisal v nogometno zgodovino legendarnega kluba. Z Liverpoolom je osvojil dva naslova državnih prvakov, prav poseben je tisti iz sezone 2019/2020, ko se je Premier liga po več kot 30 letih vrnila v mesto Beatlov.

Leto prej je v Madridu skupaj s soigralci osvojil šesto lovoriko prestižne Lige prvakov, že v drugi minuti je Salah poskrbel za vodstvo Redsov proti Tottenhamu. V svoji debitantski sezoni je poskrbel za rekord, ki se je obdržal vse do norega strelskega pohoda Erlinga Haalanda. V svoji uverturi v angleški nogomet je vpisal neverjetnih 32 ligaških zadetkov in nogometno javnost na Otoku opozoril nase.

Mohamed Salah
FOTO: AP

Egipčan je lani sicer svoje sodelovanje z Liverpoolom podaljšal do konca sezone 2026/27, a je skupaj s klubom očitno prišel do odločitve, da vendarle zapusti mesto, v katerem je preživel zadnjih devet let svojega življenja. Letošnja sezona ni bila posuta z rožicami, slaba forma Redsov je terjala tudi krhanje odnosa med Salahom in trenerjem Arnejem Slotom. Egipčan je klub obtožil, da so ga "vrgli pod avtobus", Anfield mu je v zameno namenil celo koncert žvižgov. A po koncu sezone bo konflikt bržkone kmalu pozabljen, saj njegovemu pečatu v mestu Beatlov ni moč oporekati.

Vse pa še ni izgubljeno. Skupaj s soigralci ima priložnost sezono zaključiti še z dvema lovorikama. Če je zgodba v prvenstvu bolj kot ne zaključena, se Liverpool bori še v pokalu FA in prestižni ligi prvakov. V pokalnem tekmovanju redse čaka visoka ovira Manchester Cityja, v isti fazi najprestižnejšega evropskega tekmovanja pa še višja prepreka v obliki francoskega PSG-ja.

