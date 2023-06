'Mohamed Salah' prestopil v Al Adalah

Klubi iz Savdske Arabije še naprej krepijo svoje nogometne ekipe in skrbijo za to, da z odmevnimi prestopi polnijo naslovnice športnih medijev. Kot zadnji je za to poskrbel Al Adalah, ki je v svoje vrste pripeljal Mohameda Salaha.

Najnovejša okrepitev drugoligaša iz Savdske Arabije je postal levi bočni nogometaš, ki sliši na ime Mohamed Salah. Lahko pa pomirimo navijače Liverpoola, saj egipčanski zvezdnik za zdaj ostaja v dresu redsov. Salah, ki je okrepil vrste Al Adalaha, je namreč branilec, ki prihaja iz Savdske Arabije.