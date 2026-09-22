Salah je v Turčiji božanstvo: navijači čakajo za fotografijo skale, na kateri je sedel

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Mohamed Salah je med obiskom turškega Trabzona povzročil nepričakovan turistični fenomen. Po objavi fotografije na družbenih omrežjih se je običajna skala na planoti Kurtdere spremenila v lokalno znamenitost, pred katero se zdaj zbirajo in fotografirajo številni navijači.

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Priljubljenost Mohameda Salaha v Turčiji je dobila novo, skoraj neverjetno razsežnost. Potem ko je egiptovski nogometni zvezdnik na družbenih omrežjih objavil fotografijo s planote Kurtdere v Trabzonu, se je kraj v hipu znašel na seznamu obveznih postankov za njegove oboževalce.

Mohamed Salah obkrožen z navijači Trabzonspora. FOTO: Profimedia

Na videz povsem običajen posnetek, na katerem Salah sedi na eni izmed skal, je bil dovolj, da je lokacija postala prava spletna senzacija.

V vrsti za popolno kopijo Salahove fotografije

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo množice obiskovalcev, ki potrpežljivo čakajo, da pridejo do iste skale in posnamejo fotografijo v skoraj identični pozi, kot jo je zavzel nogometaš. Priljubljenost kraja je v zelo kratkem času eksplodirala, skala pa je dobila celo svoj vzdevek. Domačini in obiskovalci so jo poimenovali "Salahtasi" oziroma "Salahov kamen".

Turisti prihajajo na planoto, sedejo na isto mesto kot zvezdnik Liverpoola in ustvarjajo svoje različice zdaj že slavne fotografije. Prizori dolgih vrst so medtem postali viralni na spletu.

Ena fotografija, velik učinek

Salahov obisk je že prej povečal zanimanje za Trabzon, zgodba s planote Kurtdere pa je razkrila, kako izjemno priljubljen je egiptovski reprezentant med navijači in popotniki. Ena sama objava na družbenih omrežjih je bila dovolj, da je dotlej povsem običajna skala dobila ime in se praktično čez noč spremenila v novo lokalno turistično atrakcijo.

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Spomnimo, 34-letni Egipčan je po skoraj desetletju v začetku avgusta zapustil Liverpool in se preselil k Trabzonsporju. Navijači turškega velikana so mu pričarali dobrodošlico, ki jo bo egiptovski zvezdnik še dolgo pomnil. Nabito polne tribune Papara Parka so strastno pozdravile prihod izvrstnega napadalca.

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Sever Anglije je bil dom Mohameda Salaha vse od leta 2017, ko se je na Anfield preselil iz vrst Rome. Egipčan je pred kultno tribuno Kop spisal novodobno zgodovino evropskega velikana in se za vekomaj vpisal v anale otoškega nogometa. Letos pa se je odločil, da potrebuje nov izziv. Po dolgem polemiziranju se je odločil za nekoliko presenetljiv odhod v Trabzonspor.

Mohamed Salah je v Trabzonu poskrbel za norišnico. FOTO: Profimedia

Že ob prihodu v Turčijo ga je na letališču čakalo na tisoče navdušenih navijačev, ki so pozdravili prihod najbolj zvezdniškega nogometaša v svoji zgodovini. Svojo strast pa so kmalu pokazali tudi na tribunah. Papara Park je bil dodobra zapolnjen, ko se je Salah množici prvič predstavil na nogometni zelenici. Turški navijači so pričarali vzdušje, ki ga je moč videti le na tem koncu sveta. Prizori so navdušili tudi Egipčana, ki je v svoji karieri vajen največjih nogometnih odrov; med kuliso na tribuni je iz žepa vzel mobilni telefon in dogajanje začel snemati.