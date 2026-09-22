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Nogomet

Salah je v Turčiji božanstvo: navijači čakajo za fotografijo skale, na kateri je sedel

Ankara, 22. 09. 2026 15.58 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Mohamed Salah

Da je Mohamed Salah ob prestopu v turški Trabzonspor pri tamkajšnjih pregovorno vročih navijačih sprejet kot božanstvo, je bilo moč spoznati že ob njegovem prihodu v zračno luko, ko ga je pričakala nepregledna množica, ki mu enostavno ni dala dihati. Navijači so šli še korak dlje, saj je prava turistična navijaška atrakcija postal kamen, na katerem je egiptovski nogometaš nekaj trenutkov sedel. Narobe svet ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mohamed Salah je med obiskom turškega Trabzona povzročil nepričakovan turistični fenomen. Po objavi fotografije na družbenih omrežjih se je običajna skala na planoti Kurtdere spremenila v lokalno znamenitost, pred katero se zdaj zbirajo in fotografirajo številni navijači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljenost Mohameda Salaha v Turčiji je dobila novo, skoraj neverjetno razsežnost. Potem ko je egiptovski nogometni zvezdnik na družbenih omrežjih objavil fotografijo s planote Kurtdere v Trabzonu, se je kraj v hipu znašel na seznamu obveznih postankov za njegove oboževalce.

Mohamed Salah obkrožen z navijači Trabzonspora.
Mohamed Salah obkrožen z navijači Trabzonspora.
FOTO: Profimedia

Na videz povsem običajen posnetek, na katerem Salah sedi na eni izmed skal, je bil dovolj, da je lokacija postala prava spletna senzacija.

V vrsti za popolno kopijo Salahove fotografije

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo množice obiskovalcev, ki potrpežljivo čakajo, da pridejo do iste skale in posnamejo fotografijo v skoraj identični pozi, kot jo je zavzel nogometaš. Priljubljenost kraja je v zelo kratkem času eksplodirala, skala pa je dobila celo svoj vzdevek. Domačini in obiskovalci so jo poimenovali "Salahtasi" oziroma "Salahov kamen".

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Turisti prihajajo na planoto, sedejo na isto mesto kot zvezdnik Liverpoola in ustvarjajo svoje različice zdaj že slavne fotografije. Prizori dolgih vrst so medtem postali viralni na spletu.

Ena fotografija, velik učinek

Salahov obisk je že prej povečal zanimanje za Trabzon, zgodba s planote Kurtdere pa je razkrila, kako izjemno priljubljen je egiptovski reprezentant med navijači in popotniki. Ena sama objava na družbenih omrežjih je bila dovolj, da je dotlej povsem običajna skala dobila ime in se praktično čez noč spremenila v novo lokalno turistično atrakcijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, 34-letni Egipčan je po skoraj desetletju v začetku avgusta zapustil Liverpool in se preselil k Trabzonsporju. Navijači turškega velikana so mu pričarali dobrodošlico, ki jo bo egiptovski zvezdnik še dolgo pomnil. Nabito polne tribune Papara Parka so strastno pozdravile prihod izvrstnega napadalca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sever Anglije je bil dom Mohameda Salaha vse od leta 2017, ko se je na Anfield preselil iz vrst Rome. Egipčan je pred kultno tribuno Kop spisal novodobno zgodovino evropskega velikana in se za vekomaj vpisal v anale otoškega nogometa. Letos pa se je odločil, da potrebuje nov izziv. Po dolgem polemiziranju se je odločil za nekoliko presenetljiv odhod v Trabzonspor.

Mohamed Salah je v Trabzonu poskrbel za norišnico.
Mohamed Salah je v Trabzonu poskrbel za norišnico.
FOTO: Profimedia

Že ob prihodu v Turčijo ga je na letališču čakalo na tisoče navdušenih navijačev, ki so pozdravili prihod najbolj zvezdniškega nogometaša v svoji zgodovini. Svojo strast pa so kmalu pokazali tudi na tribunah. Papara Park je bil dodobra zapolnjen, ko se je Salah množici prvič predstavil na nogometni zelenici. Turški navijači so pričarali vzdušje, ki ga je moč videti le na tem koncu sveta. Prizori so navdušili tudi Egipčana, ki je v svoji karieri vajen največjih nogometnih odrov; med kuliso na tribuni je iz žepa vzel mobilni telefon in dogajanje začel snemati.

Razlagalnik

Nogometna kultura v Turčiji je znana po izjemni strasti, intenzivnosti in predanosti navijačev. Klubi, kot je Trabzonspor, imajo zelo zveste baze navijačev, ki igralce pogosto sprejmejo z izjemnim navdušenjem, kar se pogosto kaže v nepreglednih množicah na letališčih in bučnem vzdušju na stadionih, kjer navijači ustvarjajo nepozabne kulise s petjem, baklami in glasnim spodbujanjem skozi celotno tekmo.

Tribuna 'Kop' na stadionu Anfield v Liverpoolu je ena najbolj ikoničnih in zgodovinsko pomembnih tribun v svetovnem nogometu. Ime izhaja iz bitke pri Spion Kopu med bursko vojno, saj je bila strma tribuna zgrajena tako, da spominja na hrib, kjer se je odvijal spopad. Danes velja za srce navijačev Liverpoola in je znana po svojem edinstvenem vzdušju, kjer se prepevajo himne kluba in ustvarja pritisk na nasprotne ekipe.

Trabzonspor je eden najuspešnejših turških klubov zunaj Istanbula in ima bogato zgodovino, ki se je začela leta 1967 z združitvijo več manjših klubov iz mesta Trabzon. Klub je postal simbol ponosa za črnomorsko regijo Turčije. Skozi desetletja so si zgradili ugled trdega in nepopustljivega tekmeca, ki je večkrat prekinil prevlado velikih istanbulskih klubov, kot so Galatasaray, Fenerbahçe in Beşiktaş, ter osvojil več naslovov državnega prvaka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Valkidžija
22. 09. 2026 17.27
Zračno luko?? Članek je ziher prepisan iz cro portala.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
22. 09. 2026 17.10
Legenda.
Odgovori
0 0
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