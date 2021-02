Moise Kean znova junak PSG-ja, ki s četrto zaporedno zmago pričakuje Barco

Nogometaši PSG-ja so v 25. krogu francoske Ligue 1 na domačem stadionu premagali zasedbo Nice (2:1). Odločilni zadetek je tako kot na pokalni tekmi v sredo zabil Moise Kean. Ta se je v zasedbi Parižanov po prihodu iz Evertona odlično znašel in bo izjemno nevaren tudi na torkovi tekmi Lige prvakov z Barcelono. Prenos le-te bo na Kanalu A in VOYO ob 20.30.

icon-expand Moise Kean FOTO: AP PSG je sicer vpisal četrto zaporedno zmago (tretjo ligaško), a vendarle se je za zmago kar pošteno namučil: Todibo je namreč imel na pladnju izenačenje na 2:2, a je v 85. minuti z glavo meril prek vrat. Nica je sicer zbrala več strelov v okvir gola kot PSG, ki kljub zmagam pod trenerjemMauriciom Pochettinom še ne deluje tako prepričljiv, kot bi si marsikateri navijač Parižanov želel. V torek Parižane čaka izjemno pomembna tekma sezone, in sicer obračun z Barcelono v osmini finala Lige prvakov (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30). Tudi zavoljo tega dvoboja je bil obračun z Nico zelo pomemben, služil je kot zadnja priprava na za Parižane morda celo obračun sezone. Na njem ne bodo mogli računati na poškodovanega Neymarjaniti Angela Di Mario. A nič hudega: tu bo s strani Evertona posojeni Moise Kean, ki je tako kot sredino tekmo proti Caenu odločil v drugem polčasu. Parižane je na tekmi z Nico sicer že v 22. minuti v vodstvo povedel nemški vezist Julian Draxler, a so se gostje na začetku drugega polčasa preko Ronyja Lopesa uspeli dokopati do izenačenja na 1:1. V 76. minuti je nato pičil Moise Kean, ki je vpisal še deseti zadetek te prvoligaške sezone. PSG se je po številu točk izenačil z vodilnim Lillom, ki bo v nedeljo gostil zasedbo Bresta. Ligue 1, 25. krog:

PSG - Nica 2:1(1:0)

Draxler 22., Kean 76.; Rony Lopes 50. icon-link Statistika tekme PSG - Nica FOTO: Sofascore.com icon-expand Pasica osmina finala Lige prvakov FOTO: 24ur.com