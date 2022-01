'Moja nogometna kariera se je končala klavrno, od takrat sem zaslužila 600.000 evrov'

Decembra 2020 je nekdanja profesionalna nogometna navdušenka pristala na naslovnici – medtem ko se, kot že rečeno, zabava v svojem avtomobilu. Klub je sprožil preiskavo dogodka, kasneje je bila odpuščena. Najprej je prejela telefonski klic, prek katerega so ji iz kluba sporočili, naj več ne prihaja, nato je dobila tudi uradno odpoved pogodbe. Za SunSport je povedala: “Bila sem mlada, s prijatelji smo se samo šalili, nisem zares razumela položaja, v katerem sem bila in odgovornosti, ki sem jo s tem nosila. Klub mi je bil zelo všeč, ravno tako trenerji in soigralke. Odločitev me je zares strla.”

Lepotica Madelene Wright je mislila, da se je njen svet sesul v prah, potem ko jo je odpustila ženska nogometna ekipa Charlton Women. Bila je opažena v neljubi situaciji, v kateri je svetlolasa lepotica vdihovala zrak iz balonov in pila šampanjec, medtem ko je sedela za volanom svojega Range Roverja med nočnim druženjem s prijatelji. Vse skupaj se je dogajalo leta 2019. Toda usoda ni hotela, da bi bilo življenje dekleta spet običajno. Škandal jo je pripeljal do slave in kariere vplivnice na družabnih omrežjih. “Ko se je zgodil ta škandal, sem mislila, da je to to in da ne bo nikoli več drugače. Toda vedno pride nov dan, nov začetek, vse dokler se učiš iz svojih napak.”

“Ko igraš za nogometno ekipo, ta postane tvoja družina. Zelo težko je bilo odstopiti od tega. Po dogodku sem začela razmišljati, ali bom sploh še lahko igrala nogomet, na kakšnem nivoju in ali me bodo drugi klubi sploh želeli v svoji ekipi. Počasi sem začela tudi razumeti, koliko ljudi sem pustila na cedilu – otroci so se zgledovali po meni. Počutila sem se krivo, osramočeno in razočarano nad sabo, da sem se pokazala v tej luči,” je še dodala. Toda zdi se, da je je vse skupaj kmalu zbledelo in je bilo odskočna deska poslu, ki ga opravlja danes. Kmalu je njen profil na Instagramu pokal po šivih zaradi novih sledilcev. Kljub njeni osramočenosti se je njena priljubljenost večala. Nove blagovne znamke oblačil in kopalk so bile vsakdanji obred, prav tako tudi v nogometnem svetu ni bila povsem pozabljena.

“Kar se mi je zgodilo, mi je odprlo vrata v druge panoge. Vse se je dogajalo zelo hitro. Poleg vseh ostalih mi je posel ponudilo tudi podjetje z nogometnimi čevlji. Bilo je skoraj tako, kot da se je ena kariera končala, druga pa šele dobro začela.” Da vse le ni bilo tako rožnato, so poskrbeli neprijetni komentarji, ki so jo opominjali na to, da bi se morala še vedno sramovati svojih dejanj in da ravno zaradi tega ne bo nikoli več profesionalna nogometašica. “To je zelo vplivalo name, priznam, ni bilo lepo. Mislila sem, da me vsi v nogometnem svetu sovražijo. S časom sem se naučila takšne komentarje ignorirati, sedaj pa jih sploh več ne prebiram.”

Medtem ko je na Instagramu izpostavljala svojo osebnost in lep videz, je bila platforma OnlyFans priložnost, da s tem tudi zasluži. Lani je ustvarila svoj račun in začela zagotavljati vsebino, ki navdušuje njene oboževalce. Gre za povsem neškodljivo zabavo, čeprav je, kot je sama dejala, imela na začetku nekaj pomislekov glede tega. ”Gre za odločitev, ki je popolnoma spremenila moje življenje. V prvem letu sem zaslužila nekje 600.000 evrov. Ne morem lagati, da mi to ni popolnoma spremenilo življenje.” Dodala je, da verjame, da je to le odskočna deska za nove velike stvari. “Želim ustanoviti podjetje in postati podjetnica. Želim, da bi ljudje gledali name kot na poslovno žensko. Kar pa je najpomembneje, vsem želim pokazati in dokazati, da vedno lahko začneš znova," še zaključi.