'Moja žena je prejela grožnje s smrtjo, to je nesprejemljivo!'

Slavje Piotra Zielinskega po ključnem zadetku FOTO: Profimedia

Derbi d'Italia na kultni Giuseppe Meazzi, ena največjih tekem v nogometnem svetu. Težko najdemo stvari, ki jih igralci Interja in Juventusa ne bi naredili za zmago na tako pomembni tekmi. Stara dama je po prihodu Luciana Spallettija doživela nekakšno rezultatsko pomlad in se povzpela na peto mesto. Nerazzurri pa še naprej upravičujejo svoj status trenutno najboljše ekipe na Apeninskem polotoku.

Sobotni derbi je tako obljubljal pravo nogometno poslastico, ki smo jo tudi dobili. Po napeti tekmi so zmagali domačini, ki so do pomembnih treh točk prišli po zadetku Piotra Zielinskega v 90. minuti. Po srečanju je najbolj odmevala odločitev glavnega sodnika Federica La Penne, ki je v 42. minuti izločil gostujočega branilca Pierra Kaluluja. Glavni delilec pravice je Francozu v razmiku 10 minut namenil dva rumena kartona in Juventus postavil v težak položaj. Odločitev je v javnosti dvignila veliko prahu, saj je ob Kalulujevem drugem prekršku prišlo do očitnega simuliranja Alessandra Bastonija. Italijan je s teatralnim padcem dobro prelisičil sodnika in svoji ekipi priboril zlata vredno številčno premoč. 26-letnik je odločitev La Penne pospremil z ogromnim navdušenjem, kar je še dodatno podžgalo Francoza, ki je igrišče mukoma zapustil besen kot ris.

Reakcija Bastonija po izključitve Kaluluja FOTO: Profimedia