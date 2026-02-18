Naslovnica
Nogomet

'Moja žena je prejela grožnje s smrtjo, to je nesprejemljivo!'

Milano, 18. 02. 2026 16.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Alessandro Bastoni

Pomembnosti nogometa na Apeninskem polotoku najbrž ni treba poudarjati. Da je lepa igra že zdavnaj prešla meje postranske stvari, v Italiji potrjujejo tudi dogodki na zadnjem derbiju d'Italia, ki ga je z izidom 3:2 dobil milanski Inter. Branilec nerazzurrov Alessandro Bastoni je z nešportnim simuliranjem poskrbel za drugi rumeni karton Pierra Kaluluja, ki je bil ob izključitvi upravičeno razjarjen. Poleg Bastonija sta bili po tekmi žaljivk deležni tudi njegova žena in hčerka.

Slavje Piotra Zielinskega po ključnem zadetku
Slavje Piotra Zielinskega po ključnem zadetku
FOTO: Profimedia

Derbi d'Italia na kultni Giuseppe Meazzi, ena največjih tekem v nogometnem svetu. Težko najdemo stvari, ki jih igralci Interja in Juventusa ne bi naredili za zmago na tako pomembni tekmi. Stara dama je po prihodu Luciana Spallettija doživela nekakšno rezultatsko pomlad in se povzpela na peto mesto. Nerazzurri pa še naprej upravičujejo svoj status trenutno najboljše ekipe na Apeninskem polotoku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sobotni derbi je tako obljubljal pravo nogometno poslastico, ki smo jo tudi dobili. Po napeti tekmi so zmagali domačini, ki so do pomembnih treh točk prišli po zadetku Piotra Zielinskega v 90. minuti. Po srečanju je najbolj odmevala odločitev glavnega sodnika Federica La Penne, ki je v 42. minuti izločil gostujočega branilca Pierra Kaluluja. Glavni delilec pravice je Francozu v razmiku 10 minut namenil dva rumena kartona in Juventus postavil v težak položaj.

Odločitev je v javnosti dvignila veliko prahu, saj je ob Kalulujevem drugem prekršku prišlo do očitnega simuliranja Alessandra Bastonija. Italijan je s teatralnim padcem dobro prelisičil sodnika in svoji ekipi priboril zlata vredno številčno premoč. 26-letnik je odločitev La Penne pospremil z ogromnim navdušenjem, kar je še dodatno podžgalo Francoza, ki je igrišče mukoma zapustil besen kot ris.

Reakcija Bastonija po izključitve Kaluluja
Reakcija Bastonija po izključitve Kaluluja
FOTO: Profimedia

Z nešportnim vedenjem si je Bastoni "prislužil" ogromno kritik in žaljivk, ki pa niso letele zgolj nanj. Tarči sta bili tudi njegova žena in hčerka, kar je Italijana najbolj prizadelo: "Sam sem navajen na takšno mero javnega pritiska in kritiziranja, s tem se znam soočiti. Žal mi je za mojo družino, ki je bila ne kriva ne dolžna potegnjena v ta vrtinec, ki jima ni blizu. Moja žena je prejela ogromno groznih sporočil, med njimi tudi grožnje s smrtjo, to je absolutno nesprejemljivo. Žal mi je tudi sodnika, ki se je znašel v enaki situaciji."

Odlični osrednji branilec je predstavil svojo plat zgodbe in se opravičil za svojo reakcijo po izključitvi nasprotnika: "Mislim, da je prav, da pojasnim, kaj se je zgodilo. Potenciral sem kontakt v želji, da bi sodnik dosodil prekršek. Žal mi je za način, na katerega sem se odzval po odločitvi, rad bi se opravičil. Prevzela so me čustva in pomembnost tekme, vseeno pa je bila reakcija nešportna, moral bi se obvladati."

alessandro bastoni pierre kalulu izključitev simuliranje grožnje

Vinicius: Rekel mi je, da sem opica. Prestianni: To je laž!

