'Moje ime je bilo prevečkrat veliko breme za mojega sina'

Po izjemnih predstavah na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer so slovenski nogometaši z uvrstitvijo v izločilne boje (osmina finala) izpolnili sanje predhodnih generacij naše reprezentance, in (pričakovanem) jesenskem padcu v skupini B Lige narodov, v kateri so kapetan Jan Oblak , Jaka Bijol in druščina v zahtevni skupini z Norveško, Avstrijo in Kazahstanom osvojili končno 3. mesto, so varovanci selektorja Matjaža Keka pred novim velikim izzivom.

V mislih le tekmi s Slovaško, Rijeki in Miškoviću bo večno hvaležen

"Trenutno je vsa naša pozornost usmerjena v tekmi s Slovaki. Vemo, za kako zahtevnega tekmeca gre. Nenazadnje pa smo se o njihovi kakovosti lahko prepričali na lanskem EP-ju, kjer so prikazali nekaj prvovrstnih predstav. Jasno je, da smo sprva z uvrstitvijo na sam Euro in pozneje z odličnimi igrami v Nemčiji močno dvignili letvico pričakovanj. To je povsem normalno in človeško, da se zdaj od nas pričakujejo nadaljnji uspehi. Osebno uživam v takem položaju in upam, da enako velja tudi za reprezentante," je o zadnjih uspehih s slovensko izbrano vrsto v uvodnem delu intervjuja za hrvaški spletni portal Net.hr dejal selektor Matjaž Kek.

Ni skrivnost, da je 63-letni Štajerec zelo priljubljena oseba pri naših južnih sosedih. Številne lovorike, ki jih je med leti 2013 in 2018 osvojil na klopi Rijeke, so eden od (glavnih) razlogov, da so slovenskega strokovnjaka na Hrvaškem 'vzeli za svojega'. "Po mojem prvem uspešnem mandatu na klopi slovenske reprezentance je kmalu prispel klic iz Rijeke, za kar bom njenemu dolgoletnemu predsedniku Damirju Miškoviću večno hvaležen. Brez reprezentančnih uspehov verjetno nikoli ne bi prejel tega klica. Slovenska izbrana vrsta in Rijeka sta mi dali ogromno, mi omogočili, da sem se trenersko razvijal v skladu z lastnimi pričakovanji in vizijo. Nikoli nisem skrival simpatij do hrvaškega klubskega in reprezentančnega nogometa, saj že dolgo leta vztrajata v evropskem in svetovnem vrhu," je s hvalospevi na račun uspehov naših južnih sosedov nadaljeval nekdanji trener Maribora.