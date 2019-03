Mojster Messi in zapravljivi Suarez za +10 Barce

TEKMA

Nogometaši Barcelone so na reprezentančni premor odšli z najboljšo možno popotnico, potem ko so v 28. krogu španske La Lige z odliko opravili z zahtevnim gostovanjem v Sevillji, kjer so s 3 : 0 odpravili letos zelo solidni Real Betis. Varovanci Ernesta Valverdejaso v tekmo vstopili s polno mero samozavesti, potem ko so med tednom pred domačimi navijači s 5 : 1 odpravili Lyon in se še trinajstič zapored uvrstili v četrtfinale Lige prvakov.

In to se je poznalo ne zelenici, čeprav so bili tudi domačini večkrat nevarni in nekajkrat zagrozili Marc-Andreju Ter Stegnu v vratih Kataloncev, pa je na koncu prevladala kakovost gostov. Te je v vodstvo v 18. minuti popeljal Lionel Messi, ki je svoj 27. prvenstveni gol dosegel po prekrasno izvedenem prostem strelu. Argentine je namreč nasprotnega vratarja Paua Lopezapremagal s strelom v 'vratarjev' kot. Mnogi bi za gol hitro okrivili španskega vratarja, a je bil strel Argentinca preprosto predober in prenatančen, vsekakor vreden večkratnega ogleda. Do konca polčasa so domačini znova nekajkrat poskušali zapretiti, a prejeli še en gol in to v najbolj neprijetnem trenutku. V izdihljajih polčasa je namreč še drugič 'udaril' Messi, tokrat po izjemni podaji s peto Luisa Suareza, ki je tudi sam zapravil nekaj priložnosti, da bi se vpisal med strelce. To je bil že 28. prvenstveni gol Lea v letošnji sezoni La Lige in je seveda prepričljivo prvi strelec prvenstva.