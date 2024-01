Mojstrovina Porra za napredovanje Tottenhama, Fulham ugnal Rotherham

Na obračunu med Brentfordom in Wolvesi so slednji že po devetih minutah igre ostali brez Joaa Gomesa , ki je zaradi grobega prekrška prejel neposredni rdeči karton. Domačini so terensko premoč kronali v 41. minuti, ko se je pod zadetek podpisal Neal Maupay . Izid je z vrhunskim zadetkom iz roba kazenskega prostora v 64. minuti poravnal Thomas Doyle in poskrbel, da se bosta ekipi pomerili še enkrat.

Nogometaši Fulhama so gostili drugoligaša iz Rotherhama in si zmago priigrali težje, kot so mnogi pričakovali. Edini gol na tekmi je v 24. minuti dosegel defenzivni vezist Bobby De Cordova-Reid.

Tudi Tottenham se je v tekmo podal v vlogi favorita, na zadetek pa so navijači na severnolondonskem stadionu čakali vse do 79. minute, ko si je desni bočni branilec Pedro Porro priboril žogo in s fantastičnim strelom iz razdalje premagal nemočnega Arijaneta Murića.