Monaco odpustil glavnega trenerja Nika Kovača

Nekdanji igralec in selektor hrvaške reprezentance Niko Kovač se po letu in pol delovanja na klopi osemkratnih francoskih prvakov poslavlja od trenerskega stolčka Monaca. L'Equipe navaja, da 50-letni hrvaški strateg v tej sezoni ni izpolnil pričakovanj vodstva kluba, prav tako pa naj bi bil v slabih odnosih z nekaterimi ključnimi igralci moštva, ki v francoski Ligue 1 trenutno zaseda šesto mesto.

Kovačeva četa je na 19 ligaških tekmah zabeležila osem zmag, pet remijev in šest porazov, z 29 osvojenimi točkami po polovici prvenstva za vodilnim PSG-jem zaostaja že 17 točk, za drugo uvrščeno Nico pa zgolj štiri točke. V Ligi Evropa je Monaco s tremi zmagami in tremi remiji osvojil prvo mesto v skupini B in si tako zagotovil igranje v izločilnih bojih drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja.