Monaco še naprej za petami PSG

Zasedba iz kneževine je šele v drugem polčasu strla odpor zadnjeuvrščene ekipe francoskega prvenstva iz Dijona. V 50. minuti je najprej zadel Črnogorec Stevan Jovetić, nato pa je dva gola zabil šeWissam Ben Yedder. Prvega v 63., drugega pa v 89. minuti z 11-metrovke. Lille je že v petek slavil v Metzu z 2:0, za varovance Christopha Galtierjasta zadetka dosegla TurkaBurak Yilmazin Zeki Celik.

Parižani so v generalki za torkovo povratno četrtfinalno tekmo Lige prvakov proti Münchenčanom v Strasbourgu zanesljivo zmagali. Za PSG so zadeli Kylian Mbappe, Pablo Sarabia, Moise Kean in Leandro Paredes, za gostitelje pa je edini gol zabil Dion Sahi.