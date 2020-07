Monaco uradno potrdil Kovača

Niko Kovač ima v pogodbi opcijo tudi za četrto sezono. Kovač, za hrvaško izbrano vrsto je med letoma 1996 in 2008 nastopil na 83 tekmah, je do lanskega novembra vodil Bayern. Tja je leta 2018 prišel iz Eintrachta, v Frankfurtu pa je bil od leta 2016. Kovač bo moštvo na treningu prvič vodil v ponedeljek, so sporočili iz kluba.

Monacu se v tej sezoni ni uspelo uvrstiti v evropska tekmovanja, saj je končal šele na devetem mestu predčasno končane francoske ligaške sezone, kar je s klopi odneslo Morena.