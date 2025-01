Monza premagala Fiorentino in prekinila niz 12 tekem brez zmage

Fiorentina je bila dolgo časa v boju za vrh serie A, a je v zadnjih nekaj krogih povsem popustila. Firenčani so brez zmage že en mesec oziroma na zadnjih petih prvenstvenih tekmah. V tem času so osvojili le točko.

Tokrat je bila za vijoličaste usodna zadnjeuvrščena Monza, ki je prekinila niz šestih porazov v vseh tekmovanjih in petih v serie A. Na zmago so nogometaši iz Monze čakali od 21. oktobra, ko so bili v gosteh boljši od Verona. Hkrati je bila to za Monzo prva domača zmaga to sezono. Na lestvici sicer ostaja na dnu, a se je 17. mestu približala na šest točk.