Predsednik pojasnil, da so ju morali zamenjati, ker sta bila okajena

Drugouvrščeni klub egiptovskega prvenstva SC Zamalek je v četrtek na svojem stadionu gostil El Dakhleyjo in remiziral z 1:1. Domačini so bili na koncu lahko še zadovoljni, saj so do točke prišli v 96. minuti. Kot se je kasneje izkazalo, pa je bil izenačujoči zadetek le uvod v spektakel, ki je sledil. Predsednik kluba Mortada Mansour je namreč po tekmi podal naravnost bizarno pojasnilo, zakaj priložnosti za igro nista dobila Ahmed Fetouh in Abdallah Gomaa. Da je bila mera polna, je Mansour dodal, da bo njegov klub izstopil s prvenstva zaradi nestrinjanja z egiptovsko nogometno zvezo.