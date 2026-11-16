Brez kalkulacij v Skopju: 'Agresivni moramo biti od prve do zadnje minute'

Švicarji so pred zadnjim krogom pri 13 točkah v skupini in so si že zagotovili ligo A, Slovenija, ki je 52. na svetovni lestvici, je druga z osmimi, Škotska sledi s sedmimi, Severna Makedonija (74.) pa je zadnja brez točk in je že jasno, da jo čakajo kvalifikacije za obstanek v ligi. To pomeni, da bi Sloveniji v Skopju za drugo mesto zadostoval tudi poraz, če Škotska ne bi zmagala v Švici, saj imajo Slovenci z Otočani prednost v medsebojnih tekmah. "Ni kalkulacij. Mi hočemo na vsaki tekmi dobro igrati in tudi osvojiti tri točke. Če bomo pravi in verjamem, da bomo odigrali dobro tekmo, bo tudi rezultat na naši strani," je pred zadnjim treningom na Brdu pri Kranju in odhodom v Skopje povedal selektor Boštjan Cesar.

Selektor Slovenije Boštjan Cesar. FOTO: Luka Kotnik

Slednji je dejal, da ima v kadru še vedno nekaj težav branilec David Brekalo, ob dejstvu, da zaradi kartonov ne bo v obrambi Jake Bijola, je nekaj vprašanj glede sestave zadnje linije. Toda Cesarja tudi to ne skrbi preveč.

"Imamo nekaj težav s kartoni glede Bijola, tako da bomo naredili ustrezno zamenjavo. Vsak je doslej dobro odigral in verjamem, da bo tudi proti Makedoniji. Na zadnjem taktičnem treningu smo točno določili podrobnosti," je pojasnil selektor.

Pred tekmo podrobno analizirali igro Makedoncev

Cesar je dodal, da so se s strokovnim štabom posvetili tudi igri nasprotnika in jo že prej analizirali. "Poznamo jih dobro, igrali smo pred enim mesecem z njimi doma. Pričakujem trdo tekmo, vemo, da ima Makedonija dobre igralce, dobre posameznike, hoče igrati in držati žogo, ampak mi moramo biti kompaktni in iz tega bomo izhajali," je povedal.

Jaka Bijol bo izpustil tekmo proti Makedoniji zaradi rumenih kartonov. FOTO: Aljoša Kravanja

"Moramo biti strnjeni tako v obrambi kot v napadu. Kot sem že rekel, cela ekipa se mora braniti in med linijami morajo biti razdalje zelo majhne. To tudi pomeni, da ko osvojimo žogo, lahko razvijamo igro. Imamo hitre igralce v napadu in tako se bomo tudi postavili," je še povedal Cesar. Kot je izpostavil, morajo v Skopju odigrati celo tekmo brezhibno, saj lahko samo tako tekmo pripeljejo do ugodnega razpleta.

Cesar: Pričakujem maksimalno borbenost od prvega do zadnjega

"Moramo biti agresivni od prve minute, držati ritem igre kot proti Švici. Lahko rečem, da smo bili proti Švici fizično izjemno dobri, tako da je pomembna tudi regeneracija. Proti Makedoniji spet pričakujem maksimalno borbenost od prvega do zadnjega, tudi od tistih, ki bodo vstopili v igro. Igralci verjamejo in si želijo doseči ugoden izid," je nadaljeval.

Slovenska vrsta je osnovni cilj v Ligi narodov že izpolnila z obstankom v ligi B. "Zdaj je cilj drugo mesto. Nikoli nam nihče ni podaril ničesar, tudi v tej skupini je tako. Če lahko sami odločamo o zadnji tekmi, je to super. Vemo, da smo v kratkem času pritegnili občinstvo na našo stran, ampak med nami zagotovo ni evforije," je zaključil slovenski selektor. Slovenci imajo proti Makedoncem po osmih medsebojnih tekmah dve zmagi, dva remija in štiri poraze. Tekmo na stadionu Toše Proeski s kapaciteto približno 33.000 gledalcev bodo sodili Nizozemci na čelu s Serdarjem Gözübüyükom.