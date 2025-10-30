'Moramo narediti velik kadrovski rez in določiti, kdo lahko igra za Maribor'

Brinje je v Grosuplju šokiralo favorizirane Mariborčane in jih po enajstmetrovkah izločilo iz pokalnega tekmovanja. Sredin večer je tako za ambiciozne drugoligaše postal pravi praznik, medtem ko se je za goste iz štajerske prestolnice sprevrgel v nočno moro. Trener Maribora Feđa Dudić po tekmi ni skrival razočaranja nad pristopom igralcev, ob tem pa je napovedal tudi velik kadrovski rez po koncu jesenskega dela.

Grosupeljčani so v nabito polnem Športnem parku Brinje izločili najtrofejnejšo ekipo pokalnega tekmovanja. Mariborčani so z izpadom podaljšali že desetletje dolgo čakanje na deseto pokalno lovoriko, četa domačega stratega Gorana Markovića pa se je v osmino finala slovenskega pokala prebila po seriji udarcev z bele točke.

Brinje Grosuplje - Maribor

Tekmo so bolje odprli Mariborčani, v peti minuti je po podaji Isaaca Tshipambe zadel Ali Reghba. Po vodstvu je sledila bleda predstava Maribora, kar je izpostavil trener Feđa Dudić: "Edino pozitivno je, da vodimo, sem dejal fantom že med premorom po prvem polčasu. Hitro smo povedli, toda nismo dobro nadaljevali. Imeli smo posest, a je nismo izkoristili."

Ali Reghba in Jaka Zrnec

Na drugi strani so bili domači že v prvem polčasu blizu izenačenju, potem ko so v istem napadu kar dvakrat zatresli okvir mariborskega gola, izenačili pa so v 74. minuti. Rok Maher, nekdanji up Maribora, je pred vrati našel Nikolo Jovićevića, ki je z izenačenjem priigral polurni podaljšek. "Iz žoge pod našim nadzorom smo dobili gol in potem je vse šlo v nasprotno smer. Gostitelji so dobili dodaten zagon, mi pa nismo imeli tiste prave volje in želje, da bi odločili tekmo pred izvajanjem enajstmetrovk. Če bi (Sheyi) Ojo zabil za 2:0, bi verjetno že prej končali tekmo. V podaljšku nismo veliko naredili," je povedal Sarajevčan na klopi gostov.

Ker podaljšek ni ponudil spremembe izida, so sledili streli z bele točke. Ažbe Jug je v drugi seriji ustavil udarec Maherja, a je nato Orphe Mbina streljal mimo vrat, v četrti seriji pa je namero Davida Pejičića prebral domači vratar Jaka Zrnec. Prav on je v peti seriji prevzel odgovornost in Brinje z uspešno izvedenim strelom popeljal v osmino finala.

"Odločile so enajstmetrovke, ki pa zame niso loterija. Ko si zaslužiš, napreduješ. Mi si nismo zaslužili. Sicer nismo izpadli od kakšne vaške ekipe. Po opravljenih analizah menim, da so najboljša ekipa v drugi ligi. Res dobro delajo in verjamem, da se bodo uvrstili v prvo ligo, toda naša obveza je bila, da si priigramo napredovanje. Imeli smo idealno igralno površino, nasprotnika, ki je želel igrati. Nismo prišli na teren, kjer bi bili nemogoči pogoji za igro ali imeli nasprotnika, ki bi te ukanil z dolgimi žogami," je nasprotnika pohvalil Dudić.

Mariborčani že od leta 2016, ko so v finalu po enajstmetrovkah premagali Celjane, čakajo na pokalni naslov. Lani so v četrtfinalu izpadli proti Celju, predlani pa v osmini finala proti Radomljam. "Tudi zaradi tega sem si močno želel, da bi nam uspelo priti do trofeje. Ekipa Grosuplja je zelo dobra, opozarjal sem pred tekmo, da so na ravni ekip, ki so v prvi ligi na 6., 7., 8., 9. mestu, kar so danes tudi potrdili. Toda če nismo sposobni igrati proti drugoligašu, potem ne moremo nositi dresa Maribora," je bil neposreden mariborski trener.