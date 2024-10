Morata odkril, zakaj ni več Oblakov soigralec: Depresija in panični napadi

Pred Eurom se je javno spraševal: "Moram razmisliti, če je vse skupaj sploh vredno." Zdaj se omenjenih trenutkov spominja s težkim srcem. "Bilo mi je zelo težko. Prišel je čas, ko sem mislil, da ne bom mogel obuti nogometnih čevljev. Tri mesece pred Eurom sem razmišljal, ali bom zmožen znova obleči španski dres in biti kapetan. Razmišljal sem, če bom zmožen spet igrati. Ne vem, kaj se mi je dogajalo. Sram me je bilo biti s svojimi otroki in z njimi iti na cesto. Vsakič, ko sem z njimi šel ven, se je nekaj zgodilo. Ljudje so me spraševali o nogometu in govorili o stvareh, ki so se dogajale na minulih tekmah. Na koncu tudi moji otroci niso želeli iti v trgovine. Ljudje so mi govorili toliko stvari, da me je bilo sram biti z njimi," je temno plat svojega nogometnega uspeha razkril Morata.