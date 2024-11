Morata: Ne pričakujem nič drugega kot žvižge navijačev Reala

Pred najboljšimi nogometnimi moštvi na stari celini je nova preizkušnja v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu, Ligi prvakov. V torek, z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej, nas čaka zanimiv obračun na Santiago Bernabeuu med madridskim Realom in AC Milanom. Slednji kljub zadnji prvenstveni zmagi nad Monzo v špansko prestolnico prihaja v nič kaj blesteči formi, medtem ko bodo varovanci Carla Ancelottija skušali upravičiti vlogo favorita in pred domačimi privrženci vknjižiti nove tri točke.