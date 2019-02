Morata zablestel s prvim zadetkom v dresu Atletica, Oblak znova z ničlo

Nogometaši Atletico Madrida nadaljujejo z dobrimi predstavami. Po veliki zmagi nad Juventusom so tokrat na domači Wandi Metropolitano v sklopu 25. kroga španske lige z 2:0 premagali še zasedbo Villarreala. Strelca za colchonerose sta bila Alvaro Morata, za katerega je to bil premierni gol za Atletico, in Saul, ki je mojstrsko ukanil vratarja Sergia Asenja.

Morata je na peti tekmi za colchonerose le našel po v mrežo nasprotnika. FOTO: AP Slovenski vratar v vratih Atletica Jan Oblakje znova ohranil mrežo nedotaknjeno, kar je bilo še trinajstič v tej sezoni La lige (na 25 tekmah). Atletico Madrid je z novo, še 14. prvenstveno zmago poskrbel za to, da bo tudi po 25. krogu ostal na drugem mestu španske La lige. Za vodilno Barcelono Atletico zaostaja sedem točk. Villarreal je imel v deseti minuti lepo priložnost, da povede na tekmi v Madridu, a je Karl Toko Ekambi zapravil 'zlato priložnost', ko je iz ugodnega položaja meril premalo natančno, z obrambo pa se je izkazal slovenski vratar Jan Oblak. Na drugi strani se je Alvaro Moratav 23. minuti znašel v lepem položaju, a mu je veselje preprečil Sergio Asenjo. Ta pa je bil nemočen osem minut kasneje, ko se je Morata po lepi podaji Filipeja Luisa iznajdljivo obrnil in s prve natančno sprožil ter poslal žogo za hrbet Asenja. Atletico je prednost zadržal vse do zaključka tekme, kjer je zmago v enem od protinapadov z domiselnim lobom potrdil Saul Niguez (2:0). V vlogi podajalca se je tokrat izkazal rezervist Diego Costa, ki je v 58. minuti zamenjal strelca prvega zadetka Morato.