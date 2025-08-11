Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Morata zapušča Galatasaray, moči želi združiti s Fabregasom

Istanbul, 11. 08. 2025 16.42 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Šest mesecev po tem, ko se je španski nogometaš Alvaro Morata kot posojen igralec Milana pridružil Galatasarayu, je njegove poti v istanbulskem klubu konec. Iz turškega prvoligaša so sporočili, da so s španskim kapetanom sporazumno prekinili pogodbo. Morata je zdaj uradno ponovno član Milana, vendar turški mediji poročajo, da bo njegova naslednja postaja Como.

Morata je letos z Galatasarayjem postal prvak Turčije.
Morata je letos z Galatasarayjem postal prvak Turčije. FOTO: Profimedia

Alvaro Morata nadaljuje svojo razgibano športno kariero. Španec je bil v preteklosti član Real Madrida, Juventusa, Chelseaja, Atletico Madrida in Milana, nazadnje pa je kot posojeni igralec rossonerov igral pri istanbulskem Galatasarayu. 

A tudi pri turškem prvaku se očitno ni počutil najbolje, saj je želel po šestih mesecih Turčijo predčasno zapustiti. Galatasaray se je očitno njegovi zahtevi odločil ugoditi in v ponedeljek so iz kluba sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Morato. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V skladu z dogovorom bo AC Milan našemu klubu izplačal odpravnino v višini petih milijonov evrov. Poleg tega se je igralec odpovedal še neizplačanemu plačilu v višini 651.562 evrov," so v uradni objavi zapisali pri turškem klubu.

Španski napadalec je za Galatasaray odigral 16 tekem, v tem času pa dosegel sedem golov in prispeval tri podaje.

Kapetan španske reprezentance bo po poročanju turških medijev zdaj zaigral za Como, ki ga vodi njegov rojak Cesc Fabregas. Te informacije je za španski časnik AS potrdil tudi podpredsednik Galatasaraya Ibrahim Hatipolu.

nogomet galatasaray alvaro morata
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110