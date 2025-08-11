Morata zapušča Galatasaray, moči želi združiti s Fabregasom

Alvaro Morata nadaljuje svojo razgibano športno kariero. Španec je bil v preteklosti član Real Madrida, Juventusa, Chelseaja, Atletico Madrida in Milana, nazadnje pa je kot posojeni igralec rossonerov igral pri istanbulskem Galatasarayu.
A tudi pri turškem prvaku se očitno ni počutil najbolje, saj je želel po šestih mesecih Turčijo predčasno zapustiti. Galatasaray se je očitno njegovi zahtevi odločil ugoditi in v ponedeljek so iz kluba sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Morato.
"V skladu z dogovorom bo AC Milan našemu klubu izplačal odpravnino v višini petih milijonov evrov. Poleg tega se je igralec odpovedal še neizplačanemu plačilu v višini 651.562 evrov," so v uradni objavi zapisali pri turškem klubu.
Španski napadalec je za Galatasaray odigral 16 tekem, v tem času pa dosegel sedem golov in prispeval tri podaje.
Kapetan španske reprezentance bo po poročanju turških medijev zdaj zaigral za Como, ki ga vodi njegov rojak Cesc Fabregas. Te informacije je za španski časnik AS potrdil tudi podpredsednik Galatasaraya Ibrahim Hatipolu.
