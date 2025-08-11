Morata zapušča Galatasaray, moči želi združiti s Fabregasom

Alvaro Morata nadaljuje svojo razgibano športno kariero. Španec je bil v preteklosti član Real Madrida, Juventusa, Chelseaja, Atletico Madrida in Milana, nazadnje pa je kot posojeni igralec rossonerov igral pri istanbulskem Galatasarayu.

A tudi pri turškem prvaku se očitno ni počutil najbolje, saj je želel po šestih mesecih Turčijo predčasno zapustiti. Galatasaray se je očitno njegovi zahtevi odločil ugoditi in v ponedeljek so iz kluba sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Morato.