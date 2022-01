Allegri: Álvaro Morata ostaja, konec razprave

Álvaro Morata že nekaj časa ni najbolj srečen v dresu Juventusa; želi si predvsem več priložnosti za igro. Kot je razvidno iz statistike, je odigral 23 tekem in dosegel sedem golov, kar pomeni, da doseže gol vsakih 226 minut. V zadnjem času je bilo v španskih medijih mogoče brati, da si španskega napadalca v vrstah Barcelone želi trener Xavi, in to že kar v zimskem prestopnem roku.

Barcelona bo morala še malce počakati, saj je dal trener Juventusa, Massimiliano Allegri, jasno vedeti, da Morata (vsaj) januarja ne bo zapustil kluba v Serie A. "Morata ne bo odšel. Gre za igralca, ki je lani dosegel 21 golov, letos že sedem. Álvarova težava je, da mu vedno nekaj manjka," je za Reuters dejal Allegri.

"Pogovarjal sem se z njim in mu rekel, naj se ne premakne od tod, ker bi bilo zelo težko najti nekoga z njegovo višino in sposobnostmi. Álvaro ostaja z velikim navdušenjem, konec razprave," je odločno dejal italijanski strateg na klopi Juventusa na novinarski konferenci.