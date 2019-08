Morda že odločilen dan: odprava Barce optimistična po Neymarja

Katalonski radio RAC1je poročal, da se je športni direktor Barcelone Eric Abidal s sodelavci v torek opoldne udeležil sestanka z vodilnimi možmi Paris Saint-Germaina . Oba tabora naj bi pri pogajanjih za prestop Neymarja Jr. močno zbližala zadnja ponudba Kataloncev, ki vključuje 170 milijonov evrov in krilnega napadalca Ousmana Dembeleja , po nekaterih informacijah pa 100 milijonov evrov, Dembeleja in bočnega branilca Nelsona Semeda .

Vodilni španski športni dnevnik MARCAmedtem poroča, da je brazilski napadalec končno pritisnil tudi na vodstvo PSG in po pogovoru z rojakom in športnim direktorjem kluba Leonardom bojda zatrdil, da si "želi samo v Barcelono". Pojavljale so se govorice, da bi Neymar Jr. v primeru neuspešnih pogajanj s svojim nekdanjim klubom pristal v vrstah večnega tekmeca Barce, Real Madrida, toda s to potezo je po poročanju MARCE "želel pritisniti na francoski klub in jasno pokazati, da si ne želi niti v Madrid niti v Juventus, njegova edina namera je vrniti se na Camp Nou".

Le Parisien: PSG ne bo sprejel posoje

Pariški dnevnik Le Parisienpo drugi strani poroča, da je uspešen razplet pogajanj še daleč, glede na to, da bo Barcelona predlagala izposojo Neymarja Jr. in kasnejši obvezen odkup, po koncu aktualne ali prihodnje sezone. Po informacijah dnevnika MARCASemedo ne želi zapustiti Barcelone, je pa bil naklonjen prestopu k madridskemu Atleticu, zato je vprašanje, če so ga Katalonci v torek res ponudili Parižanom.

"Še šest dni je do zaprtja prestopnega roka, Barcelona pa je v prednosti v lovu na podpis pogodbe z Neymarjem, a tako Real Madrid kot Juventus čakata. Zadnja poteza Neymarja je oslabila položaj omenjenih klubov, a pri tej operaciji ni nič dokončnega," še poroča MARCA.

DEMBELE

SEMEDO