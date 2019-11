Moreno razkril svojo plat zgodbe: Nisem vedel, kaj sem storil narobe

Nekaj dni kasneje je besedo dobil tudi Moreno, ki je razkril svojo plat zgodbe. Sklical je tiskovno konferenco na kateri je prebral izjavo, s katero se je odzval na obtožbe Enriqueja.

"Ob prvem srečanju mi je Enrique dejal, da je naredil že vse, kar si je zadal in mi zagotovil, kako ponosen je name. Nekaj tednov po njegovi družinski tragediji sem ga obiskal, da bi ga lahko objel, mu izrazil sožalje in se mu zahvalil za podporo. Zdelo se mi je primerno, da mu povem, to kar sem poudaril že večkrat, da se bom umaknil na stran, ko se odloči za vrnitev. Dejal mi je, da se strinja, potem pa mi je povedal, da nam kot pomočnika ne računa več. Bil sem šokiran. Nisem vedel, kaj sem storil narobe," se je novinarjem zaupal Moreno in nadaljeval: "Ne vem, zakaj me Enrique več ne želi ob sebi. Mislim, da me povezuje z dvema zadevama, ki nista nič kaj prida, torej nekaj kar v resnici nisem storil. Minila bodo leta in jaz še vedno ne bom vedel, kaj sem storil narobe. Zelo sem zadovoljen, da se je vrnil nazaj na trenersko mesto."Ob tem je zagotovil, da bo nadaljeval na svoji trenerski poti, saj si resnično želi še naprej voditi katero izmed ekip. Svoj govor je zaključil z besedami: "Trenerska vloga je moja velika strast."