Moreno uteho našel v Monacu: Do Luisa Enriqueja čutim le hvaležnost

Nesojeni španski selektor Robert Moreno, ki se je s klopi Furie moral umakniti ob povratku Luisa Enriqueja, je nov izziv našel v klubskem nogometu – prevzel je francoskega prvoligaša AS Monaco. "Cilji so vedno visoki. Vsi si želimo zmagovati in se še izboljševati. Naš glavni cilj mora biti, da smo vsak dan boljši," je na predstavitveni konferenci povedal Moreno.

Seveda se Robert Moreno ni mogel izogniti vprašanju, kako po pranju umazanega perila v javnosti zdaj gleda na Luisa Enriqueja. Kot pravi, bi rad preteklost pustil za seboj."Ob njem sem preživel devet čudovitih let. Le hvaležen sem mu lahko. Kar se je zgodilo pred tedni, je že preteklost. Že 28 let sem trener. Od svojega 14. leta dalje treniram in zdaj je pomembno ta predstavitev mene kot trenerja. Preteklost je tu, toda treba jo je pustiti za seboj," je bil jasen Moreno. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ta je na klopi AS Monaca zamenjal Leonarda Jardima, ki je moral predčasno zapustiti nekdanje francoske prvake. Monaco je trenutno na sedmem mestu Ligue 1, s kar 17 točkami zaostanka za vodilnim PSG-jem, ki zadnja leta v Franciji nima resne konkurence. "Razumem, da me sprašujete o tekmi s PSG-jem. Zdaj je treba najprej začeti delati, najprej pa se bom seveda osredotočil na naslednjo tekmo," je bil jasen Moreno. "Čas za PSG bo še prišel, toda prvo moramo razmišljati o sobotni tekmi," je dodal Španec, ki je uspešno vodil Furio v kvalifikacijah za Euro 2020.