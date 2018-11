Morilec spregovoril: Prišel je v družbi deklet, pili so in kadili šišo

"Na zabav o je prišel v druž bi dveh deklet in prijatelja," je pojasnil morilec Edson Brittes . "Sprejel sem jih štiri. Vstopili so in začeli piti. Poslušali so glasbo in kadili šišo," je še dodal. Nato naj bi se ga Daniel Correa pošteno napil. "Bil je zelo pijan. Zelo nor, zelo opit. Ni se znal niti obdržati na nogah," je Brittes razlagal prijatelju.

Morilec, ki je nogometašu najverjetneje s pomočjo sostorilcev, je preden je priznal umor oblastem v pogovoru z Danielovim prijateljem dejal, da je Correa sam zapustil posest. "Ljudje ne vedo, kaj se je zgodilo, samo to, da je odšel prej. V rokah je imel mobilni telefon in odšel. Vi veste, kako veliko je moje posestvo in kakšna je moja hiša. Velika je in ljudje so bili v pritličju. Odšel je, vrata pa so bila odprta, saj so novi ljudje še prihajali," je pojasnil.

"Allana je tako dobra prijateljica, da je prišel zgolj za njen rojstni dan. Imel je rad mojo hčerko, si predstavljaš. Prišel je od daleč samo za njeno zabavo in ljudje so ga imeli radi," njegovega dejanja ni mogel razumeti. "Ne govori mi prijatelj, kakšen obup. Moja hčerka je obupana. Allana je v šoku. Moj bog, moral sem ji dati pomirjevalo," je še razkril Brittes.