Nevsakdanja budnica: 26-letnik z Biblijami pri Neymarju na vrtu

Kot je poročal ESPN FC, se je 26-letnemu moškemu uspelo prebiti vse do vrta Neymarjevevile, ki stoji v zahodnem predmestju Pariza (La Celle-Saint-Cloud), potem ko je preplezal zid. Ko je bil le še nekaj metrov oddaljen od vstopa v bivalni del, je prihitela varnostna služba, ki ga je pregnala s posestva.

Kasneje so ga aretirali v bližnjem Bougivalu, policistom pa je povedal, da si je želel spoznati Neymarja in mu "predati Božjo besedo". Ni bil oborožen, po informacijah lokalnih medijev pa se je želel z globoko vernim Brazilcem zgolj pogovoriti o veri. V njegovi torbi naj bi našli več Biblij.

Nepridipravi pri Di Marii in Marquinhosu

Južnoameriški zvezdnik pariškega prvoligaša je še en v nizu nogometašev PSG, ki so se v zadnjih dneh oziroma mesecih srečali z vlomilci. Marca so denimo oropali argentinskega napadalnega vezista Angela Di Mario, in sicer med tekmo z Nantesom v Parizu, medtem ko sta bili v hiši njegovi hčerki in žena. Istega večera sta žrtvi nasilnega vloma postala oče branilca ter kapetana kluba Marquinhosain njegova sestra.

PSG se je sicer odločil, da bo pokril stroške varovanja svojih nogometašev na domačih naslovih, so še zapisali pri ESPN FC.