'Moštveni duh in vera v lastne zmožnosti sta ključna dejavnika za uspeh'

Nogometaši ljubljanske Olimpije so z odliko opravili svojo prvo evropsko preizkušnjo pred domačimi navijači. Zeleno-beli so v lepo obiskanih Stožicah z 2:0 premagali zasedbo avstrijskega Laska in si tako na široko odprli vrata napredovanja v drugi del Uefine Konferenčne lige. V taboru zmajev poudarjajo, da pregovorna ena lastovka še ne prinese pomladi, a temelji za naprej so več kot spodbudni.