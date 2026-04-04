Motika podaljšal zvestobo Olimpiji

"Vesel sem, da sem podaljšal pogodbo s klubom, ki ga imam rad. Prepričan sem, da je to prava odločitev za obe strani. Olimpija je že dvakrat zapored igrala v Evropi in to je nekaj, kar si navijači in mesto znova zaslužijo. Dal bom vse od sebe, da dosežemo čim boljše rezultate v ligi, saj je cilj jasen. Želimo v Evropo! Ob tej priložnosti se zahvaljujem vodstvu kluba za zaupanje, s soigralci pa bomo dali maksimum na vsaki naslednji tekmi, saj tukaj štejejo le zmage," je dejal 24-letni Nemanja Motika.
Motika 23-letni napadalec je na 52 tekmah državnega prvenstva, 3 pokalnih in 18 evropskih nastopih zabeležil 10 zadetkov in 10 asistenc. Prvi gol za Olimpijo je dosegel na domači prijateljski tekmi proti Hajduku, aprila 2024 pa je prispeval tudi 200. jubilejni zadetek zeleno-belih na večnih derbijih.
