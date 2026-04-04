Motika podaljšal zvestobo Olimpiji

"Vesel sem, da sem podaljšal pogodbo s klubom, ki ga imam rad. Prepričan sem, da je to prava odločitev za obe strani. Olimpija je že dvakrat zapored igrala v Evropi in to je nekaj, kar si navijači in mesto znova zaslužijo. Dal bom vse od sebe, da dosežemo čim boljše rezultate v ligi, saj je cilj jasen. Želimo v Evropo! Ob tej priložnosti se zahvaljujem vodstvu kluba za zaupanje, s soigralci pa bomo dali maksimum na vsaki naslednji tekmi, saj tukaj štejejo le zmage," je dejal 24-letni Nemanja Motika.