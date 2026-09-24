Motivirani v dvoboj z Izraelom: Slovenci še verjamejo v preboj na Euro

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Slovenska ekipa je osredotočena na torkovo tekmo, ki bo na Ptuju odigrana ob 16. uri, je ob začetku priprav poudaril Andrej Razdrh. Selektor izbrane vrste do 21 let bo v zaključku kvalifikacij pogrešal Lea Rimca in Dominika Drobniča, naknadno je bil v reprezentanco vpoklican napadalec Mure Kenan Kurtović.

"Vzdušje v ekipi je odlično, fantje na treningih dajejo vse od sebe. Res pa je, da nas je že pred zborom razžalostila novica o poškodbi Lea Rimca. V teh kvalifikacijah je odigral pomembno vlogo v naši ekipi, žal ga je zdaj ustavila težja poškodba mišice. To je precejšen udarec za to reprezentanco. Dominik Drobnič je na zadnji klubski preizkušnji zlomil roko in je glede na pridobljene izvide zapustil reprezentančni tabor," je za spletno stran zveze dejal Andrej Razdrh.

Luka Topalović FOTO: Profimedia

Reprezentanca je uvodni trening opravila na Kodeljevem, ekipa pa priprave na torkovo tekmo nadaljuje v Radomljah. "Za nami je tretji trening, fantje trenirajo na zelo visoki ravni. Vzdušje je pravo, dva dneva smo trenirali v Radomljah, kjer so pogoji za delo odlični. Razen nepredvidljivih nevšečnosti v obliki dveh poškodb zaenkrat vse teče kot mora," je še dejal selektor.

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Devetinštiridesetletni strokovnjak se je dotaknil še torkovega nasprotnika: "Reprezentanco Izraela smo analizirali, poznamo ekipo, enkrat smo se v tem ciklusu že srečali. Tako kot mi, so tudi Izraelci rasli skozi kvalifikacije. Potrditev njihove kakovosti je zmaga proti Nizozemski. Igrajo v prepoznavnem sistemu, ki ga izvajajo zelo natančno. Tekaško so odlični, zelo dobri so v obeh prehodih, tako v napad kot v povratni tranziciji. Gre za tekaško zelo sposobno in disciplinirano ekipo, ki pa zna tudi igrati, še posebej, če ji to dopustiš. Izraelci znajo stopiti na žogo, kar nekaj igralcev lahko letos spremljamo v UEFA Konferenčni ligi. Gre za kakovostno moštvo."

"Osredotočeni smo na tekmo z Izraelom, fantom predajamo zbrane informacije in verjamemo, da bomo v torek na najvišji ravni," je pred preizkušnjo na Ptuju še dejal Razdrh. Spomnimo, mladi reprezentanci Slovenije in Izraela sta se v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 pomerili lanskega oktobra, dvoboj na madžarskih tleh pa se je končal z delitvijo točk. Izrael je v 53. minuti povedel z golom Tayja Abeda, le dve minuti kasneje pa je izid poravnal Luka Topalović.