Mou: Da ne bi nikoli vodil Tottenhama? To sem rekel, preden so me odpustili

"Pred štirimi leti so vas vprašali, če bi kdaj vodili zasedbo Spursov, pa ste dejali: 'Nikoli, ker imam navijače Chelseaja preveč rad.' Kaj se je spremenilo?"se je glasilo vprašanje novinarke. Mourinho je hladno odgovoril: "To je bilo, preden so me odpustili." Ob smehu novinarjev v konferenčni sobi se je na koncu nasmešek na obraz prikradel tudi Portugalcu.

"Menim, da sem nov in da izboljšan. Moram to verjeti,"je po enajstmesečni suši oz. brezposelnosti v trenerski vlogi dejal Mourinho. "Še vedno mislim, da teh 11 mesecev ni bila izguba časa. To so bili meseci za razmislek, za analizo, za pripravo. Nikoli ne izgubiš DNK-ja, nikoli ne izgubiš identitete in imel sem čas za razmislek o marsikateri stvari," je na novinarski konferenci povedal Portugalec, ki je na klopi Tottenhama zamenjal Mauricia Pochettina. Ta je moral oditi po petih letih delovanja v klubu, razlog pa so bili slabi rezultati na začetku aktualne sezone.

"Ne sprašujte me po njih, toda spoznal sem, da sem v karieri delal napake. In ne bom jih več ponovil. Delal bom nove napake," je bil filozofski Mourinho. "Močnejši sem, ko je govora o čustveni strani, sem sproščen, motiviran, pripravljen in mislim, da so to v teh dveh dneh začutili tudi igralci. Pripravljen sem, da jih podpiram, tu ne gre le zame," je nadaljeval portugalski strateg, ki je v preteklosti že sedel na klopi dveh angleških prvoligašev - Chelseaja in Manchester Uniteda. Prav rdeči vragi so bili Mourinhov zadnji delodajalec, ko je govora o trenerski službi.