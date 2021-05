Mount: 'Smo najboljša ekipa na svetu'

Po nedeljski veliki zmagi Chelseaja proti rivalu Manchester Cityju v velikem finalu elitne Lige prvakov je bila za nogometaši dolga noč, saj so izpolnili svoje sanje, ter seveda tudi čas velikega slavja. Edini zadetek na tekmi je v 43. minuti dosegel komaj 21-letni nemški reprezentant Kai Havertz, za katerega je bil to tudi prvi gol v Ligi prvakov.

Vrhunec letošnjega dogajanja v elitni Ligi prvakov se je v nedeljskem spektaklu odvijal na Portugalskem, na stadionu Dragao. Nogometno vzdušje, ki so ga pričarali srečneži, ki so si zagotovili tako želene vstopnice za veliki finale, je bilo nepozabno, verjetno ravno zaradi tega, ker smo na takšne prizore v zadnjem času kar malo pozabili. Na konci se je izkazalo, da so Chelseajevi navijači, ki so prišli v Porto, vsekakor doživeli tisto pravo evforijo, njihovi ljubljenci so v letošnjem letu spisali zgodbo velikega uspeha.

Junak srečanja je bil tokrat mladi Nemec, komaj 21-letni Kai Havertz, ki je zadel odločilni in tudi edini gol na tekmi. Vsekakor pa ne gre prezreti podaje angleškega reprezentanta, Masona Maunta, ki je predrla Cityjevo obrambo. Havertzu se po tekmi ni uspel zadržati in se je tako v javnem televizijskem nastopu odzval hitro ter strastno, uporabil pa je tudi nekaj kočljivih besed. A tega mu najverjetneje nihče ni zameril.

Trener Chelseaja Thomas Tuchel, ki je zaslužen za preporod ekipe, se je po tekmi srečal z lastnikom klubaRomanom Abramovičem. Zanimivo, da je bilo srečanje ravno na zelenici po osvojitvi tako želene lovorike. 47-letnik je januarja prevzel moštvo, po tem ko ga je PSG odslovil zaradi neuspehov v lanskem velikem finalu. Toda kot se je izkazalo, je bila to morda najboljša odločitev njegove kariere. Skupaj s Tiagom Silvo, tudi nekdanjim članom Parižanov, sta tako skupaj spisala neverjetno zgodbo in zacelila rano iz lanskega finala. "Nisem 100-odstotno prepričan, a morda imam že zagotovljeno novo pogodbo s klubom. Moj manager je govoril nekaj o tem, vendar moram še preveriti. Govoril sem tudi z lastnikom kluba, ravno zdaj na igrišču, mislim, da je bil to čudovit trenutek za prvo srečanje,« je dejal Tuchel."Lahko mu zagotovim, da bom ostal lačen uspehov, da želim naslednji naslov in da sem popolnoma srečen kot del tako ambicioznega kluba," je še dodal nemški strateg.

Svojo sanjsko zgodbo o uspehu pa je spisal tudi 22-letni Mason Mount. "Kot otrok sem sanjal, da bom prišel do konca, do velikega finala, in zmagal." Svojemu klubu se je pridružil kot majhen deček, z velikimi sanjami, ki so se izpolnile v nedeljski noči. "V tem trenutku smo najboljša ekipa na svetu in tega nam ne more nihče vzeti," je še dodal.

