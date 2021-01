Mourinha bolj kot poraz skrbi poškodba Kana: Odsoten bo nekaj tednov

Trener 'spursov' Jose Mourinho je bil po bolečem porazu sicer jezen na svoje varovance, ki so si po njegovih besedah privoščili preveč individualnih napak, a jim v isti sapi čestital za borbenost in požrtvovalnost.

"Če teh hudih napak ne bi bilo, bi tekmo najverjetneje dobili mi. Tako pa smo zahtevnemu tekmecu dopustili, da s svojo igro pride do priložnosti, ki jih po navadi ne zapravlja. Če pogledam z moštvenega vidika, smo odigrali povsem korektno, dobro tekmo. A poraza so nas, kot sem že dejal, stale grobe napake v polju. To se nam v bodoče ne sme več dogajati," je v uvodnem odzivu o obračunu z 'redsi' dejal 57-letni portugalski strokovnjak, ki je v nadaljevanju priznal, da ga je najbolj "zabolel" tretji Liverpoolov zadetek, ki je tudi dokončno prevesil tehtnico na stran gostov.

"Najhujše od vsega je, da je pri njihovem tretjem zadetku zelo slabo posredoval igralec, ki je pred tem odigral briljantno tekmo. Govorim o Joeju Rodonu, ki je - ponavljam - odigral izjemno do tega trenutka in bo tudi v prihodnje dobil še veliko priložnosti za dokazovanje. Ko smo znižali izid na 1:2, sem verjel, da lahko izenačimo in se tako spustimo z Liverpoolom v odprt boj za zmago. A smo malo zatem prejeli še ta nesrečni tretji zadetek, ki nas je povsem dotolkel," je predstavnikom 'sedme sile' potarnal Mourinho in se ob koncu dotaknil še slabe novice glede poškodbe prvega napadalca predlanskega finalista Lige prvakov, Harryja Kana.

"Da bi Harry zapustil igrišče sredi tekme pri zaostanku 1:2 in z možnostmi za preobrat, je poškodba zagotovo težje narave. Ne vem še, koliko časa bo potreboval za okrevanje, a bojim se, da smo ga izgubili za naslednjih nekaj tednov. Zdravniška služba je zgolj potrdila, da gre za poškodbo obeh gležnjev," je sklenil strateg Londončanov.