'Posebni Mou' z novim izgovorom: za remi proti Middlesbroughu kriva prelahka žoga?!

Žoga je kriva, žoga ni kriva...

Soočen z dejstvom, da je na zelenico poslal najmočnejšo mogočo zasedbo, ki je odigrala zelo povprečno tekmo, je Mourinho obrnil ploščo in dejal: "Jasno je, da žoga ni razlog za našo slabo predstavo. V trenutkih, ko smo rezultatsko zaostajali z 0:1, nasprotnik pa se je branil s srčno in požrtvovalno igro, sem uvidel, da se nahajamo v resnih težavah. A smo se uspeli hitro pobrati ter z določenimi rotacijami in menjavami v moštvu priti do zasluženega izenačujočega zadetka. Menim, da smo si glede na priigrane priložnosti zaslužili precej več kot le remi."



Da bo mera polna, Mourinha in njegove varovance že ta konec tedna čaka izjemno zahteven obračun v Premier ligi proti nespornemu favoritu Liverpoolu. Nato pa povratni pokalni obračun z Middlesbroughom.