Mourinho bentil nad predstavo svojih varovancev: Ob polčasu bi zamenjal vseh 11

Jose Mourinho je v Belgiji spočil kar nekaj prvokategornikov. Med drugim so na klopi začeli Harry Kane,Heung-min Son in Lucas Moura. Odsotnost udarnih napadalnih adutov se je Spursom še kako poznala, Antwerpen pa je to izkoristil, dosegel edini zadetek v prvem polčasu, v drugem pa svojo mrežo uspel ohraniti nedotaknjeno za minimalnih 1:0.

Vsi trije že omenjeni, pa tudi Erik Lamela, so vstopili v drugem delu, a Tottenhamu kljub temu do spremembe rezultata ni uspelo priti, zaradi česar je bil Mourinho pričakovano besen."Pred tekmami v Premier League me vedno sprašujete, zakaj določeni nogometaši ne začenjajo tekme. No, upam, da ste danes dobili odgovor. Če bi lahko, bi ob polčasu zamenjal vseh 11 nogometašev,"je povedal na novinarski konferenci po tekmi.