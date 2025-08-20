Mourinho bo skušal po 17 letih popeljati Fenerbahče med evropsko elito

Nocojšnji večer kvalifikacij za Ligo prvakov bo obarvan portugalsko. Jose Mourinho s Fenerbahčejem na prvi tekmi zadnjega kroga, tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO (20.45), pričakuje Benfico iz Lizbone. Prav 38-kratni portugalski prvak je bil prva postaja v samostojni karieri enega najbolj karizmatičnih trenerjev vseh časov, v kateri je nato v elitnem evropskem tekmovanju doslej vodil šest klubov. Ali bo Fenerbahče sedmi?

Poseben, samosvoj, strasten, karizmatičen, tudi kontroverzen - to je Jose Mourinho. Tako leta 2000, ko jo Benfico sam zapustil po zgolj 10 tekmah, kot čertrt stoletja pozneje, ko bo prav 10 v karieri nekdanjemu klubu poskušal prekrižati načrte. "To je velik klub. Velik klub, ki drugo tekmo igra v Lizboni. Klub, ki je porabil ogromno denarja, da bi bila ekipa močnejša. Tako, da nas čaka res zahtevna naloga," je pred tekmo dejal portugalski strateg.

Fenerbahče - Benfica FOTO: VOYO icon-expand

Lizobnski velikan se bori za peti zaporedni nastop v Ligi prvakov, medtem ko Fenerbahče že vse od leta 2009 čaka svojo vrnitev med evropsko elito. "Nismo ekipa za Ligo prvakov. Smo bolj ekipa za Ligo Evropa," je Mourinho dejal pred dnevi in s temi besedami znova poskrbel, da se je znašel v središču pozornosti, potem ko je razburil turško javnost.

A to so si, po besedah karizmatičnega Portugalca, turški novinarji narobe intrepretirali. Tako kot velikokrat doslej. "Ko sem rekel, da nismo ekipa za Ligo prvakov, nisem rekel, da ne moremo igrati Lige prvakov. In mislim, da me nihče ne more kritivi, če rečem, da če se Fenerbahče uvrsti v Ligo prvakov, bo misija nemogoče, da jo osvoji."

Jose Mourinho FOTO: Profimedia icon-expand