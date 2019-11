Lep debi za Mourinha: Tottenham do zmage pri West Hamu

Mourinho je na igrišče uvodoma poslal zelo ofenzivno ekipo, kar se je poznalo tudi na igri, saj je Tottenham prevladoval od prvega sodnikovega žvižga. Terensko premoč je v 36. minuti kronal Heung-min Son, ki je izkoristil domiselno podajo Dele Allija, nato pa vse naredil sam in pretental obrambo ter vratarja Roberta Jimeneza. Še pred iztekom prvega polčasa je na 2:0 povišal junak polfinalne tekme Lige prvakov z Ajaxom Lucas Moura. Večino dela je opravil Son na levi strani, ki je nato z mojstrsko podajo zaposlil Mouro, ta pa je žogo rutinirano spravil za hrbet vratarja. Tottenham je tako na odmor odšel z dobro predstavo in lepim vodstvom ter absolutno premočjo: Spursi so kar štirikrat sprožili v okvir vrat, West Ham niti enkrat, prevladovali pa so tudi pri posesti žoge (65:35 %).

WUTD - TOTTENHAM

V drugem polčasu je že na samem začetku znova zablestel Son s krasnim prodorom prek skorajda polovice igrišča, žogo je nato oddal Mouri, ki pa je iz ugodnega položaja zgrešil vse, kar se zgrešiti da. Njegovo napako je minuto kasneje popravil Harry Kane, ki je z glavo realiziral natančno podajo Serga Aurierja in poskrbel za vodstvo Tottenhama s 3:0. Kazalo je, da bo Mourinho lahko do konca užival v briljantni predstavi Spursov, a so ti v samem zaključku tekme popustili. West Ham je prvi zadetek dočakal v 73. minuti, ko je po lepi ekipni akciji z roba kazenskega prostora iz težkega položaja z diagonalnim strelom na oddaljeni kot lepo zadel rezervist Michail Antonio. Nato je sledil še en zadetek v sodnikovem podaljšku, ki ga je VAR nato upravičeno razveljavil zaradi prepovedanega položaja, za končnih izid (2:3) pa je poskrbel italijanski branilec Angelo Ogbonna.