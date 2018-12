Zanimanja za Mourinha ne (z)manjka, Real pripravlja milijonsko ponudbo

Ne glede na številne kritike, ki jih deležen Jose Mourinho ob slovesu od Manchester Uniteda, pa ima portugalski strateg, kot kaže, še vedno dovolj karizme, znanja in ugleda, da ne bo dolgo ostal brez službe. Po pisanju angleških časnikov že ima prve ponudbe, Daily Post zapisal, da so zanimanje pokazali že trije ugledni evropski klubi, z vsemi tremi je v preteklosti že delal.

Med njimi naj bi bil na pvem mestu madridski Real, kjer je Mourinho že deloval, a je moral zapustiti špansko prestolnico maja leta 2013, ko je predsednik kluba Florentino Perez objavil, da je prišlo do sporazumnega dogovora, da bo Portugalec zapustil moštvo ob koncu sezone. Vseeno so galaktiki znova pokazali interes in naj bi bili pripravljeni Portugalcu ponuditi okroglih 20 milijonov evrov plače na leto, da se vrne na stadion Santiago Bernabeu.

Interes sta pokazala tudi milanski Inter, še en klub, kjer je The Special One že deloval (2008-2010). V sezoni 2009/2010 je Mourinho z Interjem osvojit trojčka (Liga prvakov, italijanski pokal in državno prvenstvo) in pa lizbonska Benfica, kjer je Mourinho začel svojo trenersko pot.