Mourinho dočakal okrepitvi, Tottenham potrdil prihoda Reguilona in Bala

Karizmatični portugalski trener Jose Mourinho je v Tottenhamu pozdravil dva nova obraza, od katerih si veliko obeta. Oba sta prišla iz vrst madridskega Reala, in sicer je Sergio Reguilon tja prestopil in podpisal pogodbo do leta 2025, medtem ko so Valižana Garetha Bala v London posodili.

Gareth Bale se vrača v klub, ki ga je izstrelil med zvezde in mu v Realu zagotovil izjemno visoko plačo, ki je bila trn v peti vodstva galaktikov veliko časa. Zdaj so se ga galaktiki le 'znebili', Bale se je vrnil na Otok po sedmih letih. Z Realom je osvojil dva ligaška naslova, štiri Lige prvakov. Na dresu bo v Tottenhamu nosil številko 9. V pretekli sezoni je Valižan za Real na 20 tekmah zabil le tri zadetke, v zadnjih sezonah pa je imel precej težav s poškodbami. Jose Mourinhosicer Bala v Realu ni vodil, potem ko je klub moral zapustiti leta 2013, malce zatem pa je v Real prišel Bale. Če je Bale prišel kot posojeni nogometaš, pa je Reguilona Tottenham odkupil. 23-letni španski reprezentant, ki igra na položaju levega bočnega branilca, je prestopil v Tottenham za 30 milijonov evrov (plus pet variabilnih), Real pa ima prvi dve sezoni pravico odkupa za 40 milijonov evrov, če se bo odločil, da ga bo potreboval. S Spursi, finalisti Lige prvakov leta 2019, je sicer podpisal pogodbo do leta 2025.