Mourinho držal obljubo in mlademu Gancu kupil pregrešno drage čevlje

Z zadetkoma je pokvaril trenerski debi Andreja Ševčenka na klopi Genoe, svojega trenerja Joseja Mourinha pa vsaj začasno odrešil številnih kritik. Roma je bila namreč pred tem v nizu sila skromnih predstav. Od 3. oktobra je na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih zmogla le eno zmago, in še to nad zadnjeuvrščenim Cagliarijem.

Pred tem mu je Mourinho obljubil, da mu bo za prvi gol v Serie A kupil 800 evrov vredne čevlje. In kot je na svojem Instagramu ponosno pokazal nadarjeni napadalec, "The Special One", je svojo obljubo tudi držal. Na enega od treningov Rome mu jih je prinesel v škatli, potem ko jih je Afena-Gyan odprl, pa sta se oba zadovoljna objela. Ganec je ob tem zapisal, da bo Mourinhu za vedno hvaležen in da ga bo še naredil ponosnega.