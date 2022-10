Mourinho: Dybala? Ne bomo ga videli v tem koledarskem letu

Paulo Dybala je pred začetkom sezone kot prost igralec podpisal triletno pogodbo z Romo in bo zaslužil do šest milijonov evrov na sezono. Da se bo Dybala po sedmih sezonah poslovil od torinskega kluba, je bilo jasno že po koncu sezone, ko mu je potekla pogodba. Za Juventus je v 293 nastopih dosegel 115 golov. Tudi pri Romi, kjer so mu pripravili veličasten sprejemu ob prihodu v klub, je nadaljeval z odlično strelsko formo in bil v prvih devetih krogih brez dvoma glavni igralec kluba iz večnega mesta, ob tem, s petimi doseženimi zadetki, tudi prvi strelec ekipe. Enako učinkovit je tudi v Evropi, kjer že ima na kontu dosežene tri zadetke. A če gre verjeti zapisom italijanskega časnika Gazzetta Dello Sport Dybala v tem letu ne bo več zabijal golov za Romo. Še več, 28-letni Argentinec bo morda ostal tudi brez nastopa na SP v Katarju. Njegov trener pri Romo Jose Mourinho po tekmi z Leccejem (2:1) ni povedal nič lepega ... "Kako je Paulo? rekel bi slabo, da ne rečem zelo slabo," je rožnatemu časniku najprej priznal Portugalec na klopi sinov volkulje in nadaljeval z nič kaj prijetnimi novicami.