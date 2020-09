Mourinho v svojem slogu o tekmi v Skopju: Mislil sem, da sem zrasel

Tottenham je z zadetki Erika Lamele, Son Heung-mina in Harryja Kanav Skopju premagal Škendijo in se uvrstil v naslednji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. A obračun v prestolnici Severne Makedonije, kjer tetovska Škendija zaradi neustreznosti svojega stadiona igra domače evropske tekme, se je začel z nevsakdanjim merjenjem gola, potem ko sta vratarja Joe Hartin Hugo Llorishitro opazila, da nekaj ni v redu.

"Pred tekmo je bila hecna situacija, saj sta mi moja vratarja povedala, da je gol majhen," je pojasnil trener Londončanov Jose Mourinho, ki je "meritve" objavil tudi na Instagramu."Tja sem šel tudi sam in seveda je bil gol majhen. Vratarji preživijo ure, ure in ure v golu, zato vedo, kdaj gol ni pravih dimenzij. Sam nisem vratar, a nogomet poznam od malih nog, vem pa, kakšna mora biti razdalja, ko stojim tam in iztegnem roke, zato sem takoj začutil, da nekaj ni v redu. Uefin delegat je to potrdil, bil je za pet centimetrov manjši, seveda pa smo zahtevali, da gol namestijo na pravo dimenzijo."

Na Instagramuje Mourinho zapisal: "Mislil sem, da sem zrasel, nato pa spoznal, da je gol 5 centimetrov nižji. Shkëndija 1 - 3 Tottenham."